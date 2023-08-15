心理測驗｜小紅書熱爆心測 一條問題測出「為何男生不敢追求你」

明明自己條件不錯，卻一直單身甚至連一個追求者也欠奉，究竟男生不敢追求你的終極原因是甚麼呢？近日一個心理測驗在小紅書熱爆網，一條問題四選一答案就可測出究竟男生不敢追求你的終極真相，不少人測完都說超準！



問題

你去非洲旅行，口渴得快要死了， 可是當地只賣以下４種飲料，你勉強會選哪一種?

A. 黑蜘蛛苦瓜汁

B. 新鮮蛇血椰汁

C. 毛毛蟲西米露

D. 嗆味鰐魚肉汁

結果

答案A

你的外表讓人產生距離感，這類型的人外型讓人覺得很驕傲或氣勢很強，讓異性會感到有壓力， 而且深怕追求時會被拒絶，因此只敢遠觀不敢近看。

答案B

你的能力太強，凡事一把罩。這類型是温柔女強人，雖然外表温柔，內心也需要依靠，不過由於個性獨立也很有自信心，把甚麼事情都能打理得好，因此讓男生覺得英雄無用武之地。

答案C

你讓男生覺得競爭對手眾多，這類型的人有自己獨特的魅力，讓異性覺得他一定名花有主或有很多追求者而打退堂鼓。

答案D

你讓男生覺得很難駕馭你，這類型的人是現代都市女生非常強悍，有自己的個性，而且絶不妥協，因此異性跟你過招後就會知難而退。

資料來源:小紅書