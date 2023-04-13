Sanrio顏色心理測驗｜超準！8條簡單問題測出真實性格、戀愛人格

Sanrio粉絲注意！一年一度至今已經第38屆的《Sanrio角色人氣大賞》現已開始接受投票啦，想將自己最愛的Sanrio角色推至人氣第一名就要快啲投票！除了人氣投票外，今年Sanrio更推出了「Sanrio命定顏色」心理測驗，只需回答8條簡單問題就可測出真實性格、戀愛人格和專屬人物顏色！



Sanrio官方圖片

第38屆《Sanrio角色人氣大賞》現正接受投票，今年合共有90位Sanrio角色參加，包括布甸狗、蛋黃哥、Hello Kitty、玉桂狗、AP鴨等等，投票截止時間為5月25日下午4時，想支持心水角色就要記得投票啦！

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除了投票之外，今年Sanrio也同步釋出了「Sanrio命定顏色」心理測驗，透過8條簡單問題就可以測出自己的真實性格、戀愛人格、專屬顏色等，如Keroppi綠、Kuromi紫、蛋黃哥橙、Hello Kitty紅等，合共8種顏色。也可以看到「你的摯友顏色」、「相處會有點累的顏色」，一齊叫朋友、家人、另一半測試一下，看看結果準不準確吧！

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心理測驗連結：https://sanriocolor.sanrio.com.tw/

同場加映：眼、鼻、口附近不同位置的痣所代表的運勢懶人包

說到性格和運程，原來掌握你臉上痣的位置就能更了解自己未來的走向。有日本占卜師就分別講解了眼、鼻、口附近的32顆痣所代表的運勢。當中8粒痣代表你擁有富貴相，一起來看看吧！ 日本占卜師橘のえる分享，「眼睛是心靈之鏡」附近的痣代表著不同的運勢和性格。在面相學中眼睛周邊的痣與人際關係密不可分，並介紹到11種不同痣的位置所代表的運勢和性格。究竟眼頭和眼上的痣代表甚麼呢?!👉面相｜11種眼睛痣代表運勢 眉眼間生痣有財運、這裡有痣易做小三

在五感之中，鼻子控制嗅覺，在面相方面有可以「看出隱藏本質的能力」的意思。可以說，鼻子和鼻子周圍的痣表明了一個人對哪一方面有「嗅覺」。一起來看看在鼻子附近的痣，每個位置所代表的運勢和性格，看看你的潛能力吧！👉 面相｜10種鼻上痣代表一生財運 鼻子這裡有痣是投資高手注定發達

據説嘴巴周圍的痣代表愛情和欲望，了解痣的含義就可以知道你的愛情運和社交習慣。另外，因爲嘴巴是與食有直接關係的器官，如果嘴附近有痣就代表「一生都不會在食方面困擾」的好兆頭。如果能理解到痣的位置所代表的意思，就能更好掌握自己的命運。若在唇邊這個位置有痣就代表你有超級富貴命！👉面相｜人各有「痣」11種嘴唇痣代表不同運勢 這裏長痣超級富貴命