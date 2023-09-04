內地網民小紅書狂踩梁朝偉：無演技有老人味！狀態竟不如這港星？

香港影帝梁朝偉前日（2日）獲得《第八十屆威尼斯電影節》頒發金獅獎終身成就獎，成為首位獲該殊榮的華裔演員，偉仔上台領取由李安大導所頒發的獎項時更一度罕有落淚。不過當有港人感到為之動容紛紛送上祝福時，小紅書上也有內地網民討論起梁朝偉，更有人從各方面力踩他，包括頒獎禮時的衣服、演技、樣貌、年齡等等，反稱這一位香港同年代男星狀態比起偉仔保養得更好？



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年度影壇盛事《第八十屆威尼斯電影節》現正舉行，前日（2日）頒發的金獅獎終身成就獎由國際知名的華語影壇影帝梁朝偉得獎，大會也請來曾跟偉仔合作過《色，戒》導演李安負責頒獎，李安大導感人肺腑的頒獎致詞甚至令偉仔罕有地淚灑當場。不過每一個獎項總是有人覺得「值得」也有人覺得「不值」，有內地網民在小紅書上熱烈討論梁朝偉獲獎一事，不過討論的內容就不單是獲獎一事，而是從各個方面「點評」偉仔，如頒獎禮時的衣服、演技、樣貌、年齡等等⋯

小紅書截圖

內地網民嘲笑梁朝偉在《第八十屆威尼斯電影節》上的西裝服，像「小孩偷穿了大人的衣服」，褲腳長度過長也不剪一剪裁，現時服裝更突顯出偉仔「身高不高」的缺陷，批評「有一說一，他的衣品確實不咋地」、「以前怎麼回事無發覺這麼矮的，港媒保護得好？」、「一碼歸一碼。演技好該拿獎。衣品不行，該說就說，別皇帝的新衣」、「潮個屁呀，就是不合身，土」。除此之外，也有內地網民批評偉仔「一股老人味」、「老實說，我一直沒感覺到他演技哪裡好，起碼比起周星馳……」、「他其實演誰都一個樣」、「演技好像也並不如傳說中那麼神」、「一直get不到他的顏」、「突然覺得，終身成就……也就那樣了……等級一下低了」。網民表示同年代的演員中，梁朝偉的保養狀態明顯不及劉德華。

資料圖片

不過事實上留言區的網民反應相當兩極，有內地網民不解地表示「不是吧，梁朝偉都有人嘴？」、「國內尖酸刻薄的人愈來愈多」、「穿啥衣服都不影響他的地位好嗎」、「時代變了，梁朝偉的外貌都有人挑三揀四了」、「黑他其他就算了，他演技沒有什麼問題吧，重慶森林，花樣年華，春光乍現，無間道，2046，色戒每一部都演的巨好啊，這都覺得沒演技那到底演成啥樣才行啊？」、「怪不得內娛無演技派，看看這條下面的評論就知道了，對於演技派演員一天天的挑剔人家穿著和長相，梁朝偉年輕的時候那麼帥演技也好，你們一個個沒演技的“哥哥”一輩子都走不到他現在的成就…」。

《色，戒》劇照

還稱偉仔就是一個「平常挺隨意」沒什麼架子，甚至會「戴個鴨舌帽在太平山盧吉道上跑步」，但在演戲時卻會像另一個人。比起過度的對他評頭品足，反而欣賞他「貼近我們普羅大眾的正常生活，自然的老去」，指不知不覺中梁朝偉也已經六十一歲，老去也是相當正常。也正如李安導演所說的「任何一部電影，都因為他（梁朝偉）的出現而獲得提升。梁朝偉的一個眼神，勝過許多演員的大段獨白，能引領你通過他去夢想、去想像的靈魂。」

MV截圖

原帖：小紅書