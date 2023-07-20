梁朝偉型爆驚現韓團NewJeans MV　網民暴動！即睇偉仔韓國有幾紅

梁朝偉驚喜現身新晉女韓團NewJeans MV！ NewJeans（뉴진스）新歌《Cool With You》今日（20日）凌晨0時（韓國時間）就推出MV，約在MV兩分鐘見梁朝偉一頭白髪造型型爆現身，令不少網民驚呼型到核爆！



YouTube截圖

該MV由《魷魚遊戲》飾演脫北者的鄭好娟擔任女主角，梁朝偉則一頭白髪站在一位黑人背後，用招牌笑容面對鏡頭。雖然在MV中只出現了約15秒，但已經令全球網民暴動，有網民留言指梁朝偉表現相當出色，「梁朝偉！！靈界的大師….這個團隊太有創意了」, 「我無法想像梁朝偉會出現在MV中」,「讓我起雞皮疙瘩」。

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其實梁朝偉早在2002年曾經與韓國演員全度妍合拍《THE NAME》MV而在當地變得有名，後來他更將該曲翻譯成中文親自唱出。2003年再憑《無間道》於韓國人氣急升，及後其他電影也在韓國圈粉。

去年10月他獲釜山國際電影節頒獎「亞洲電影人獎」，當時抵韓時已有大批韓國影迷守候，更獲安排壓軸登上紅地毯。在電影節領獎以英語講得獎感受時，全場5000名觀眾即鼓掌歡呼。當時電影節也放映由他挑選的6部作品《2046》、《東成西就》、《無間道》、《暗花」、《春光乍洩》、《花樣年華》。根據韓媒報道，梁朝偉當日參加《2046》和《無間道》電影交流會，兩場展映一票難求，原價8000韓元的門票一度被炒到30萬韓元，影院內的跟他相關的商品更被搶空。

《韓民族日報》也曾刊登題為「3天2夜追隨梁朝偉在釜山電影節的行程」的專題報道，激讚他是「不可替代的演員」。而韓國年輕人所以認識他，是因為看過《尚氣與十環傳奇》后對梁朝偉好感度大增，並追看他過去的作品。

其實除了梁朝偉，不少韓國人在8、90年代都對香港電影十分著迷，連綜藝節目、劇集等都仍然不時提起！以下16個香港明星，就曾經在韓國有十分高人氣。

👇點撃圖片看16個香港明星紅到去韓國👇

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【1、2】吳孟達、周星馳

吳孟達和周星馳這對最佳拍擋，在韓國的知名度亦很高。據說二人是在2001年憑著《少林足球》而在當地人氣急升。

【3、4】周潤發、張國榮

周潤發和張國榮可說是韓國人最喜愛的香港明星。80年代末，他們憑著《英雄本色》在韓國一炮而紅。在綜藝節目《Running Man》中，劉在錫多次表明自己是《英雄本色》的超級粉絲，他更曾經在節目上唱出電影的主題曲。張國榮的歌曲亦在韓國成為大熱，他更曾經登上韓國音樂節目打歌，現場尖叫聲不斷，韓國頂級女演員全智賢曾經在1999年（當時她只有17歲）訪問張國榮。在偶像面前，全智賢都顯得十分緊張和害羞！

【5】劉德華

讓劉德華在韓國人氣急升的，是1990年的電影《天若有情》。他偶爾會上韓國的音樂節目打歌，更曾經與李英愛合拍朱古力廣告。該廣告是不少韓國人的經典回憶。

【6】郭富城

和劉德華一樣，郭富城都是先靠電影在韓國打響知名度。他的歌曲在韓國亦越來越多人認識，加上他的歌多數都是快歌，十分適合韓國人的口味。

【7】成龍

成龍可說是不少韓國人第一個認識的香港明星。他在70、80年代，先後憑著多部動作電影，例如《我是誰》、《警察故事》，紅遍全世界。2013年，他驚喜現身韓國綜藝節目《Running Man》，所有成員都向他表達尊敬及崇拜之意。

【8】洪金寶

和成龍一樣，洪金寶都是韓國人熟悉的80年代香港武打巨星。

【9】梁朝偉

梁朝偉在2002年曾經與韓國演員全度妍一樣合拍《THE NAME》MV而在韓國變得有名。後來，他更將該曲翻譯成中文親自唱出。翌年，他再憑《無間道》於韓國人氣急升。

【10】王祖賢

台灣出身的女演員王祖賢，在80年代來到香港發展，1987年的電影《倩女幽魂》是她的代表作。當年她是不少人心目中的初戀女神，亦有「亞洲初戀」之稱。

【11】朱茵

朱茵亦是90年代著名的香港美女演員。不過韓媒《朝鮮日報》就形容，她在韓國出名的原因，大部分是因為她是周星馳的前女友。

【12】黎明

1995年憑電影《墮落天使》及《甜蜜蜜》打進韓國市場，斯文小生形象令他成為不少韓國少女的國民初戀，1997年出席釜山國際電影節時，更有大批粉絲圍觀。黎明國語專輯《愛難求》也在韓國發行，他多次登上韓國節目，粉絲也跟著唱中文。1998年他的《我這樣愛你》推出韓語版，成為首個登上韓國音樂流行榜前十名的香港歌手。

【13】邱淑貞

1987年參選《香港小姐》而出道的邱淑貞，憑著動人的美貌而獲得很多演出機會。她在《賭神2》中飾演海棠，令她在韓國的人氣急升。

【14】關之琳

關之琳同樣是90年代的香港女神，在韓國出名的原因，是因為曾經與劉德華合拍《至尊無上》、《最佳損友闖情關》、《傲氣雄鷹》等電影。

【15】張曼玉

張曼玉在1985年因為在電影《警察故事》中飾演成龍的女朋友而在韓國人氣急升。

【16】李若彤

李若彤在1995年於《神鵰俠侶》中飾演小龍女一角而人氣急升。由於金庸小說在韓國同樣受歡迎，所以當年這部劇在韓國亦十分有人氣。

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