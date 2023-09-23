日本專家教3招清潔毛公仔　洗衣機脫水有技巧!一法寶瞬間去污消臭

毛公仔是不少人的童年回憶，每天伴你入睡，也是陪伴你成長的良友，即使已經長大成人也一樣珍而重之。毛公仔質地容易積聚塵埃，也會滋生細菌，容易引起敏感。特別小朋友喜歡甚麽都放進嘴裏面，因此清潔公仔就變得非常重要。不過放進洗衣機清洗容易令心愛的公仔出現損傷，到底該如何清潔呢？



將毛公仔放進洗衣機是清洗最方便快捷的選擇，不過在360°高速翻騰下，公仔變形收縮、棉花移位結塊、眼珠被刮花也是常見的事。要避免以上情況發生又該如何清洗呢？日本毛公仔製造商「セキグチ」（Sekiguchi）的官網上就分享了2種家中清潔公仔的方法，讓公仔不易變形同時恢復柔軟，一起來看看吧！

👇👇👇即睇日本廠商教你2種方法清潔公仔👇👇👇

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【方法一】：溫水手洗

１.使用中性清潔劑（pH值6至8之間）及30°C或以下的溫水，用手溫柔地清洗。

２.徹底過水沖走清潔劑後，用毛巾按壓吸走水分。若選擇使用脫水機，需用浴巾包裹，並只使用短暫時間。另外因會導致變形變色，請不要擰擠公仔或與其他衣物同時清洗。

３.整理好毛髮及形狀之後，放在通風的陰涼處徹底晾乾，避免公仔因陽光曬至變色。

＊注意事項：切勿使用乾衣機、燙斗等，並避免使用熱水消毒或漂白劑等。

Sekiguchi在教學當中講到有部分公仔標明不適合水洗，他們基本並不建議在家清洗這類毛公仔。因爲若徹底地清洗公仔，很有可能會因為令布料收縮並影響質感，也可能因裏面的棉花填充物變得不均勻等原因，而無法保持原來的形狀。加上，如果填充物未能完全乾燥，亦導致各種細菌的繁殖；因此建議使用面層抹洗方式清潔。

【方法二】：面層抹洗

１.將抹布浸入混有適量中性清潔劑的清水中，充分擰乾後，擦去毛公仔表面的污垢。

２.抹去污垢後，以用清水清洗過的抹布擦走清潔劑。

３.隨後用毛巾按壓去除水分。

４.放在通風的地方晾乾。

５.最後，若是有絨毛的公仔，建議可以用梳子輕輕梳理毛髮作結。

日本生活資訊平台「ユアマイスター」（YOURMYSTAR）最近亦公開清洗毛公仔的秘笈。提到手洗公仔後可以將適量柔軟劑加入乾净的溫水，把公仔浸泡20至30分鐘使纖維變軟，才進入脫水工序，讓公仔毛質恢復柔順。當中亦指出若使用洗衣夾夾起公仔晾乾有可能會留痕，因此可將毛公仔放進洗衣網，再將網袋夾起以晾乾。或將公仔放在夾架頂部晾乾。使用風筒吹乾時則需注意使用冷風低溫模式。

另外，他們亦分享了一個不需用水清潔公仔的方法，適合不能水洗的公仔，使用梳打粉去油去污同時也有消臭的效果！

👇👇👇即睇無需用水的公仔清潔方法👇👇👇

【梳打粉清潔法】

１.準備一個大膠袋，將毛公仔放入。

２.倒入適量梳打粉，同時轉動公仔確保全身都能均匀地沾到粉末。

３.綁上膠袋封口，靜置30分鐘。

４.用吸塵機吸走公仔表面的梳打粉，再以充分擰乾的濕毛巾輕撫抹乾淨。