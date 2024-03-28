研究指90後、00後患癌機率更大！醫生揭10大身體警號　易攰都出事

42歲的凱特王妃宣佈患癌的消息震驚全球，事實上患癌近年確有年輕化的趨勢，台灣重症醫療醫師黃軒更引述一項癌症分析研究指，在1990年以後出生的人比1970年出生的人，更有可能在50歲之前患癌。不少癌症症狀起初不太明顯，令人容易忽略，黃軒醫師就列出10大徵狀，如果有這些身體警號出現，就應該盡快求醫。



《神的禮物-14天》劇照

台灣重症醫療醫師黃軒在其Facebook專頁分享到，年輕人患癌症的機率比以前更高，癌症亦逐漸年輕化。根據Nature Reviews Clinical Oncology（《自然評估臨牀腫瘤學》）在2022年發表的報告，發現在1990年以後出生的人-比1970年出生的人 -- 更有可能在50歲之前得癌。依據研究進一步顯示，年輕族群罹癌機率，依照性別不同，都有一直在逐年增加的趨勢：年輕男生罹癌在3年內（2017-2019），增加了6.5%；而年輕女生罹癌，在10年內（2000-2019），增加了2.4%。黃醫師提醒，除了定期進行健康檢查，其實年輕人可以從多種身體症狀預早發現患癌，病向淺中醫。

《機智醫生生活》劇照

👇👇年輕人患癌會出現的10個警號症狀👇👇

1. 無痛的腫塊

黃軒醫師指，如果發現身體某部位出現異常的腫塊，而且隨著時間逐漸變大，則需要警惕。

2. 持續發燒或咳嗽

雖然發燒咳嗽可以是多種因素引起，但如果發燒持續不退，特別在夜間出汗，這可能是血癌或淋巴系統癌症的跡象；超過三個禮拜的咳嗽，尤其是咳嗽時常伴有血絲時，更應引起注意。黃軒醫師都建議這2種情況要去看醫生，進行檢查會比較安心。

3. 排便習慣的變化

若出現便秘、腹瀉或發現糞便中有血或顏色變黑、灰白或紅色等，都是身體向你發出的警號。

4. 排尿異常困難

如果頻繁需要小便、尿急或排尿疼痛，甚至尿量愈來愈少，都是排尿出現異常的情況，不容忽視。

5. 在沒有原因的情況下出血

陰道出血、排便或排尿時出血、咳嗽出血等，在沒有原因的情況下出血，都可能是患癌的警號症狀。

《機智醫生生活》劇照

6. 不明的體重下降

如果在沒有改變飲食或運動習慣的情況下，體重突然下降超過5公斤，都有可能是早期癌症的跡象。

7. 持續的疲勞感

如果身體感到持續的極度疲勞，甚至影響日常生活，尤其是休息後仍感到疲憊。就應該提高警覺，這種情況可能是癌症早期的一個跡象。

8. 皮膚的變化

新出現的痣或原有痣的大小、形狀或顏色的變化都不容忽視。因為新出現的痣、痣的形狀、大小或顏色的變化，出現皮膚發紅、發黃、瘙癢或脫皮等，都可能是皮膚癌的警訊。

9. 持續的疼痛

如果身體出現持續的疼痛而找不到原因，黃軒醫師則建議需要進一步檢查。尤其是疼痛的位置和強度逐漸增強，而且找不到其他原因，應當警惕可能是癌症。

10. 消化系統問題

如果出現長期胃灼熱、消化不良、嚴重腹瀉、食慾愈來愈差、越吃越瘦等，都可能是癌症早期的表現。

《大步走》劇照

假如身體有出現以上的症狀，千萬不要拖延，盡早就醫進行檢查，預防勝於治療。若然想降低年輕人患癌的風險，都有一些有效方法。可以配合健康的生活方式，例如：均衡飲食、適量運動、避免吸煙和過量飲酒，以及減少接觸已知的致癌物質等。