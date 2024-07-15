癌症｜專家揭TOP10致癌生活壞習慣　有個惡習會增患6種癌症風險

癌症近年有年輕化的跡象，確診癌症的年齡也越來越早。為防止癌症侵襲，保持飲食均衡、作息正常固然重要。而台灣洪永祥醫師早前在其Facebook專頁分享的10大致癌生活習慣，其中不少年輕人也常犯，瞓覺唔閂燈同唔刷牙竟也會致癌！



《和我老公結婚吧》劇照

10大致癌生活習慣

第十名：常飲燙口熱湯或熱飲

(Brigitte Tohm / Unsplash)

相信不少人返工返學前，都會飲咖啡提神醒腦，不過大家要注意不要飲用太熱的飲品或熱湯！世界衛生組織將超過65°C的熱飲列為食道癌可能的致癌因子，太熱的飲品會燙傷食道黏膜，若是反覆傷害黏膜，就會提高患上口腔癌與食道癌的風險！

防癌建議：飲熱湯熱飲時，要「攤凍」先飲。

第九名：用發泡膠餐具

(Caleb Lucas / Unsplash)

大家食外賣時要小心，不當使用發泡膠餐具可能會致癌！因為發泡膠餐具是6號塑膠（聚苯乙烯），耐熱標準最高是95°C、持續30分鐘。但此類塑膠對比其他塑膠耐熱性較低，若是放入熱湯，又「冚蓋」焗一段時間，就有可能溶出致癌物苯化合物！

防癌建議：餐具最好選用其他材質代替，如陶瓷、不鏽鋼等。

第八名：食「燒燶」食物

(Jose Ignacio Pompe / Unsplash)

好多人都覺得燒焦食物比較「香口」，例如多士，飯焦，烤肉等。不過，肉類的脂肪與蛋白質燒焦時會產生一級致癌物多環芳香烴，而燒焦澱粉也會產生致癌物丙烯酰胺！雖然醫師表示可以不用禁食，但是要小心不要食用過量！

防癌建議：可以正常食用金黃色的烤製食品，但要切掉焦黑部分，也要多食有豐富膳食纖維的蔬菜降低風險。

第七名：開燈瞓覺

(Kinga Howard / Unsplash)

開燈睡覺竟然也會提升患甲狀腺癌的風險！根據《Cancer》上的研究，睡眠長期暴露在光線之下的人，對比其他人會增加55％患癌風險，而女性比男性風險更高！長期暴露在人工光線，也會增加變肥機會，而光線越強，也會變得更肥！

防癌建議：入睡前要關燈。

第六名：經常照CT

(National Cancer Institute / Unsplash)

根據美國權威期刊的研究，發現經常照CT及心臟導管檢查都會增加患癌風險。研究發現這些檢查都會釋放輻射，因此有致癌風險！更美國報導指出，CT釋放的輻射，每年可能導致2.9萬美國人罹患癌症，婦女更佔三分之二。

防癌建議：一年內不要照超過50次胸部X光，CT在必要時才做。

第五名：不刷牙漱口

(Diana Polekhina / Unsplash)

如果你經常不刷牙不漱口，也會增加致癌機率！但最近有研究發現，口腔內細菌可能會引起胰臟癌、大腸癌及口腔癌等。如幽門螺旋菌會引發胃癌及胃淋巴癌！醫師也懷疑，口腔內細菌可能會引起口腔鱗狀細胞癌。

防癌建議：保持每日刷牙漱口的習慣。

第四名：經常裝修屋企與添置新傢俬

(Nathan Fertig / Unsplash)

部分人可能有裝飾屋企的興趣，但一定不要太頻繁！裝修屋企與新傢俬很有可能會為家中帶來甲醛，而甲醛最長需要15年才能完全揮發。長期暴露在甲醛之下，除了頭暈、噁心、嘔吐之外，對肝腎有影響，更會致癌！

防癌建議：選擇低甲醛裝修材料，不要選擇氣味刺鼻的傢俬，也可選擇原木或中古家具。

第三名：常食加工紅肉

(Casey Deviese / Unsplash)

不少人為方便，都經常食用加工食品，如煙肉、午餐肉、香腸等。不過，世界衛生組織國際癌症研究總署（IARC）已經將「加工肉品」列為第一級致癌物(充分證據顯示對人類致癌)，而紅肉則被列為2A級致癌物(很可能對人類致癌)，表示會增加患上大腸癌的風險！

防癌建議：少食加工肉製品，用白肉（魚肉及雞肉）取代紅肉（豬、牛、羊），也要多吃天然蔬果！

第二名：久坐

(Icons8 Team / Unsplash)

不少學生及上班族都經常「久坐不動」，但竟然是致癌的危險因子！在《歐洲流行病雜誌》中有研究發現，久坐行為會增加罹患六種癌症的風險，乳腺癌發病率增加8%、結腸癌增加25%、前列腺癌增加8%、直腸癌增加7%、子宮內膜癌增加29%和卵巢癌增加29%。而且，久坐更會令癌症患者生存率下降！

防癌建議：減少坐下時間，定期起身伸展活動。

第一名：食太甜太鹹

(Elena Leya / Unsplash)

不少人鍾意「重口味」，愛重甜重鹹，但高鹽高糖的食物會增加癌變風險！如在食用過度的碳水化合物，會使得血糖快速飆升而導致的體內的一連串作用而有促癌風險。攝取高鹽食物與胃癌息息相關，如果經常食用高鹽分、醃漬類、醬菜等食物，會增加胃癌風險。

防癌建議：減少高鈉與精緻糖的攝取 。

資料來源：洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法