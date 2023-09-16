內地生激讚香港讀書4大優點　大學這設備完勝內地:井底之蛙看世界

九月又到各大中小學開課的時間，而近年也有不少內地同學仔來港升學，最近就有一位從重慶西南政法大學來香港城市大學做交換生的內地生在社交平台上發文，列出來港讀書的5大優點，不論上課時教授的表現，以至學校的飯堂、洗手間甚至行人通道都令他讚嘆不已。



近日有內地疑似讀法律系的學生在小紅書以「來港校交換有種井底之蛙看世界的感覺」為題發文，列出他在城市大學當交換生的所見所聞，樓主更列出在港讀書的4大優點。

1.教授說話中point

該名男同學表示，他混進了法律科的orientation班，覺得在堂上教授發言「言簡意賅、全程幹貨、充滿實用主義氣息，感覺比內地開學典禮上老師講的話有用多了」，而且周圍同學的英文都很好，更能很流利地問問題。而且指該學科珍稀，當天到場的同學才100人左右，香港三個法學院，那全港一年llb&jd畢業生可能才四百至五百人，還不到西政一個法學院的人數競爭人少+市場廣闊，坦言「留下了羨慕的眼淚」。

2. 圖書館又大又豪

樓主指香港城大的圖書館很大很豪華，每桌的間距也很寬、還有很多cosy的沙發，廁所也沒有異味，「真的可以在這呆一天」，反比他自己本科學校圖書館冬天沒空調、三年裝修噪音、衛生間一言難盡...

城市大學圖片

3. 無障礙設施超暖心

另一個令樓主詫異的，是學校裡面每層樓都有盲道和無障礙衛生間，對殘障人士很友好，「這種廣泛遍布的無障礙設施在內地高校很鮮少」。

截自小紅書

4. 飯堂價廉物美

樓主又讚城大食堂四寶飯物美價廉，而且香港吃飯也沒有預計中的貴，「花費大頭還是房租」.

截自小紅書

樓主最後總結說，來香港城市大學當交換生真的有種「睜眼看世界」的感覺，坦言之前旅遊去過的一些海外高校都是走馬觀花拍拍照打打卡，而只要逗留的時間長一點，就能明顯感覺到不同學校設施和風格之間的迥異。

不少網民對樓主的分享都熱烈留言，尤其對樓主認為城大圖書館很大很豪華就略為保留，「城大圖書館是我覺得港校裡最一般的了，科大圖書館才是豪華」，「cityu的圖書館已經在八校裡真的算拉的了」、「圖書館大是真的，豪華算不上」，也有網民認為校園廁所到開學後就另一個感受，也有網民叫樓主加油，認為能走出去十分好，「體驗不同的教育模式,不固步自封,開闊自己的視野和思維模式」，更祝願樓主越來越好。大家又是否認同樓主所講呢?