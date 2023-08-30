內地女香港佐敦租屋誤租一樓一！一層4戶竟有3鳳 網民笑:快賣飲品

一樓一鳳又稱一樓一，是香港性工作者使用的一種性服務方式。這個名稱指的是只有一位妓女在一個住宅單位內提供服務，這也是香港性產業的主要組成部分。不過這些地方向來都生人勿近，使人避諱。近日一名內地港漂女在香港租屋時，卻意外租到了「鳳樓」，一層四戶當中除了自己，另外三戶都是營業中的鳳樓，尷尬的她只好發帖問意見，誰料網民卻是取笑她多於幫忙！



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一樓一鳳可說是法律中灰色地帶的場所，這種性服務模式的出現，是因為香港的法律並未明確禁止性交易，從事性交易本身並不違法，但主要違法的是組織或控制賣淫活動。根據香港法例第200章《刑事罪行條例》117條的規定：「任何處所主要用於賣淫，且有超過兩人在該處所從事賣淫活動，都可視為『賣淫場所』。任何人管理、出租或租賃賣淫場所都可能被起訴。」

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因此，即使性工作者在同一處所共同提供服務，即使沒有中間人抽佣，也可能被指控經營賣淫場所或者依賴他人賣淫收入為生。在香港對賣淫場所的定義變得更為嚴格之後，「一樓一鳳」這種只有單一性工作者在個人住宅內提供服務的模式應運而生，以規避法律的限制。

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小紅書@哩郦

日前一位內地女港漂在香港租屋生活，後來卻意外發現自己誤租佐敦一處的鳳樓，一層樓4戶，有3戶都是一樓一鳳，只得自己是「普通住客」。崩潰的她便在小紅書上發帖，詢問網民自己該怎麼辦。雖然內地女未有講明自己的困難和掙扎，但貼心的網民大概已猜到她是因為擔心出入尷尬，甚至會有顧客們誤以為她也是營業中的鳳姐，才會徵求網民的意見。

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小紅書@哩郦

不過對於內地女的遭遇，網民看帖後就「取笑多於幫忙」，笑指她或者可以用方法共同富裕，比如「你賣飲料和用品」、「融入其中，找點商機一起掙錢，賣點紅牛啊，士力架」、「打不過就加入，你也接客把生意搶過來讓她們沒客人日子久了就會主動搬走」、「全部收編上平台，給她們做個APP出來」、「你可以開個速食店，他們累了也要吃飯的」。也有一些網民出於擔心勸她早日搬走，避免被上下打量，「通常看房時會有先跟你說，如果沒說跟業主或中介說明情況看退不能退，如果不想同類情況出現建議別再租唐樓或看房先問清楚」、「很危險呀，你還是女的，趕緊搬走」、「為什麼要住這種地方.....又不是沒得選」、「你住哪棟我去幫你跟她們溝通溝通」。

原帖：小紅書@哩郦