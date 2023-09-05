內地女呻上海姥姥$44雞絲粉皮超離譜　份量細過手掌:香港你瘋了吧

香港物價於全球可算是數一數二高，對於生活在香港的大家來說可能一份普通的小食，一碗麵價值超過60-70蚊已經「司空見慣」，但對於遊客來說可能便覺得相當奇怪且「離譜」。日前有名內地女就於社交平台上發文大呻，指自己於上海姥姥叫了一碗價值44元的雞絲粉皮，來到才發現粉皮的份量竟然比「手掌」更細，讓她直怒斥「香港你瘋了吧！！！」，引起網民熱論。



圖自小紅書

日前，有內地女於社交平台上以小紅書上發文怒呻，自己於連鎖餐廳上海姥姥食午餐，總共花費了約400港元，而當中其表示最離譜的是店內一碗價值$44元，如此高價格的「雞絲粉皮」，因為當餐點來到時，她發現粉皮的碗竟然「還沒手掌大」，而且就連碗都沒有裝滿，讓他表示自己「一口的還沒嚐出味就沒了44塊錢，你好歹給我盛滿一盤子啊」，價錢令他相當「無言」，甚至高呼「香港你瘋了吧」！

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貼文一出即引起網民熱論，有網民表示餐廳有餐牌列明所有食品的價格，明買明賣，「覺得貴咪唔好嗌咯」，加上餐牌上已經列明雞絲粉皮為「輕盈」，份量固然會比較少。有網民則表示「香港食嘢差唔多啦」，更表示「44蚊已經好平」，有些酒樓餐廳可能更貴。

圖自小紅書

但有網民則表示，「兜嘢又真係少咗啲嘅」，「又貴又細碟」，認為餐廳的價錢和份量的確稍不合理，香港的物價高昂到真的「不正常」，有網民就比喻香港就連普通的快餐，都最低要40-50元一個餐，「貴的讓人無語」。有網民則好奇指，「點解要嚟香港食上海嘢？」，「去上海食咪得咯」，不解對方為何要來香港要特意食上海的菜色。