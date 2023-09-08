世紀暴雨｜Anson Lo黑雨Sell新歌「下雨聽好有Feel」網民：水浸喎

香港由昨晚(7日) 開始暴雨成災，多區出現嚴重水浸，馬路上有不少汽車死火，筲箕灣耀東邨更出現山泥傾瀉，天文台總部錄得158.1毫米的一小時雨量（下午11時至午夜12時），是自1884年有記錄以來的最高紀錄。MIRROR成員Anson Lo (盧瀚霆)昨晚也IG連環出Story分享生活軼事，不過其中有兩個有關大雨的 Story卻引發輕微公關災難。



IG截圖

Anson Lo (盧瀚霆)經常都會分享生活軼事跟神徒互動，昨晚大雨下他也在IG連環出Story，其中一個Story Po了他的新歌《浪漫殺死巨蟹座》的MV封面，更寫道「原來下雨天聽這首歌都好有feel」，而另一個Story則是他的舊歌《不可愛教主》的MV圖片，圖上也寫道「下雨天的歌曲」。

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該兩個Story被連登仔截圖放上討論區，隨即引起網民一面倒負評，有網民認為教主不應該在如此重大天災中仍借機宣傳自己新歌，「尋晚水浸暴雨，不忘借個雨宣傳新歌，無知定涼薄」，「對於受水浸影響嘅民眾嚟講無疑是落井下石、講風涼話」、「對佢嘅言論感到憤慨，倒抽1口涼氣」、「無人性」、「黑雨殺死巨蟹座，藉天災黎宣傳自己啲歌」、「靜啦呢啲時候，好多人公路壞車大塞車，尋晚喺巴士過夜」。更有網民貼上MIRROR其他成員Stanley和frankie的IG截圖來比較，stanleyhashtag叫「大家小心」，frankie則温提大家讓浪浪避雨別驅趕，比較下顯得更有同理心。

但其實心地向來善良的教主應該只是純分享當刻感受，他其中一個story也貼了一張黑色杯相，並寫上「be safe everyone」，有網民也就此為教主平反，「老老豆豆，人地有3個story你淨cap後面兩個」，希望其他網民可以平息怒氣。