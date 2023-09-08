黑雨水浸｜熱心港人義工粉嶺狗場通宵救狗　網民激讚：人間有愛！

天文台昨日（7日）晚上11時05分發出黑色暴雨警告，至今已超過12小時。全港各區都下起滂沱大雨，多個地方出現嚴重水浸，當中新界北、港島東都是重災區。除了港人受災求助之外，其實很多流浪動物都面對極大難關。昨晚11時許，位於粉嶺的「動物義工。貓狗之家」表示狗場嚴重水浸，後來一方有難各方支援，義工即時冒著暴雨趕到拯救，被網民激讚人間有愛！



FB@動物義工。貓狗之家 Animals Volunteer - 非牟利

受到與海葵殘餘相關的低壓槽影響，9月7日廣東沿岸天氣持續不穩定。天文台指是次黑色暴雨警告生效時間和雨量打破了不少紀錄，是自1884年以來最高的一次。昨晚（7日）深夜11點半左右，位於新界北粉嶺坪輋路242號的「動物義工。貓狗之家」狗場在Facebook上緊急發帖，表示「狗場嚴重水浸，無電，水到膝頭以上，義工趕緊入去，打唔到去有關部門！」。

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有義工及動物保護組織看帖後就即時冒著暴雨營救狗隻，據專頁凌晨2:52分貼出的現場圖片可見，數十隻狗狗正在一處露天狗場受困於黃泥水中，水深已完全蓋過狗隻的腿部和身體，甚至即將蓋過頭部，有些狗隻也已經被淹得被迫游泳。只見狗狗們一臉傍徨且全身濕透，幸得一眾義工及時趕到，即時聚集犬隻並帶到場內較淺水處，狗狗才幸得避過「沒頂之災」。專頁表示「全部浸晒！！ 仲好大雨，出面條路已經封咗，多謝毛守kent前來幫手拖狗出嚟，呢個位已經係最淺水」。

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今早7時許，專頁再度發帖報平安，表示「雨水退咗九成，而家義工真係好忙，要安頓班貓狗先，另外又有義工受傷入院，希望大家唔好急於入嚟幫手，我哋唔知沿途仲有冇危險，大家都要小心！昨晚真係好似一埸浩劫，稍後再更進情況～」。大量網民留言感謝義工通宵冒雨救助動物的行為，在風雨之中更顯得人間有愛，稱「感謝各位義工及毛守，最緊要係各位及孩子們平安」、「辛苦哂各位，希望盡快回復正常」、「大家都要小心，平安回家」。

原帖：FB@動物義工。貓狗之家 Animals Volunteer - 非牟利