常秘羅淑佩機場追星 Ian 陳卓賢　這高官更疑似是Anson Lo神徒？

政府高官在鏡頭面前往往要正經談政策，但高官身分外其實也是常人。昨日（13日）就有眼利網民發現，上星期MIRROR成員IAN陳卓賢在機場拍攝節目的IG短片中，驚見新一任房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩身影，引起網民熱議常秘是否也貼地追星。其實高官變小粉絲也常見，翻查不少現任高官的個人FB帳號都有追蹤明星，其中一位女高官更追蹤了Anson Lo的國際歌迷會專頁，難度她也是傳說中的神徒？



IAN日前在機場拍攝節目，羅淑佩（黑衫）被發現像小粉絲般緊隨其後。（iG截圖）

Ian陳卓賢上星期六（9日）在機場拍攝節目，其助手則拍攝了一些花絮放在Ian的IG。誰料在影片中多次看到羅淑佩的身影，只見羅對Ian亦步亦趨，遠遠望着拍攝，嘴角不時掛着一絲微笑，難掩興奮之情。房屋署及後回覆傳媒查詢表示，羅淑佩一直全力督導房屋署的工作人員進行黑雨後的公共屋邨善後工作。就她個人在公餘時間的活動，署方不作評論。

其實羅淑佩7月仍是運輸署署長，曾接受商台訪問時已透露自己是「Hellosss」（Ian粉絲名稱），羅在節目中大讚Ian聽媽媽的話「唔揸快車」，又說：「呢個小朋友實在太好啦，除咗識作曲又打過港隊排球，應該支持吓！」

有連登仔就事件放上討論區討論，網民就有高官追星反應不一，有網民認為應該公道講，放工後是私人時間，市民不應該管，「放假追星唔係犯法嘢，其實無問題」、「好貼地」，有網民好奇常秘的寫字枱會否貼滿IAN應援，更有人提議viu tv開個節目讓由羅跟Ian合作。

記者查看現任高官的FB專頁，其實都有不少高官會追蹤明星動態或做「朋友」。例如現任創新科技及工業局局長孫東，在其追蹤的名單上有汪明荃、馬浚偉、還有肥媽和方力申。行政會議召集人葉劉淑儀的FB也追蹤了內地男神肖戰和王一博等，民政及青年事務局局長麥美娟專頁內，同樣追蹤了馬浚偉、肥媽、汪明荃，其中一個追蹤較特別是男團Mirror成員之一、盧瀚霆（AnsonLo）的國際後援會 ，莫非麥局長也是教主Anson Lo的神徒？