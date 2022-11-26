盤點30位中學名人校友　Edan係林溢欣師弟、這高官與姜濤有關係！

不論是名星或是名人，常常都好像與我們有種遙不可及的感覺，但其實他們都曾與你我一樣有著相同的學習經歷，讀幼稚園，小學，中學，分分鐘更有可能是你的師兄弟姐妹，或你曾與她有一面之緣也不定!



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大家不知有沒有曾好奇過自己曾就讀的學校有哪些名人亦曾於內讀書?為了讓大家都能一同看看究竟哪些名人們於你有著相同的經歷，開罐一共整合了30位曾為中學校友的名人，發現有不少名人竟都是出自香港傳統名校，而有一位現任高官竟與姜濤是同校師兄弟！究竟是哪一位，大家快來看看吧!

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1.聖保羅男女中學

聖保羅男女中學是由香港聖公會創辦的英文中學，位於香港島中西區中環中半山麥當勞道33號，是香港的傳統名校。由2012年開始至2021年的DSE狀元累積數量都是香港NO.1，可謂狀元的「製造地」。

名人校友



鍾培生、林敏聰、梁美芬、李澤楷、側田、雷頌德、譚惠珠、鄭慕智...

2.九龍華仁書院

九龍華仁書院簡稱九華，是一所位於香港九龍京士柏的著名男校，都是香港傳統名校之一。

名人校友

李家超、楊潤雄、葛民輝、謝偉俊、曾江、蔡瀚億...

3.可風中學(嗇色園主辦)

可風中學創建於1974年，位於新界荃灣區上葵涌和宜合道448號，是一間集集儒、釋、道文化於一身的中學，也是當區的傳統名校。

名人校友

呂爵安、蕭源、林溢欣、...

4.香港鄧鏡波書院

香港鄧鏡波書院簡稱港鄧、波記，位於香港灣仔區東半山堅尼地道25號，是由慈幼會及鄧鏡波爵士於1965年創立。

名人校友

農夫、Tyson Yoshi、Manson(張進翹)、Heyo、黃浩然...

5.鄧肇堅維多利亞官立書院

鄧肇堅維多利亞官立中學是香港一所官立中文中學，位於灣仔愛群道5號，是現存的香港六所持續辦學的前官立工業中學之一。

名人校友

姜濤 、鄧炳強、鄭秀文、盧巧音...

6.聖若瑟英文中學

聖若瑟英文中學是香港觀塘區的男子中學，位於香港九龍觀塘區平山新清水灣道46號，是觀塘區的第一所中學。

名人校友

黃子華、陳偉霆、谷德昭、區嘉宏、段崇智...

7.蘇浙公學

蘇浙公學於1958年創立，位於位於香港東區寶馬山寶馬山道20號。

名人校友

汪明荃、李司棋、劉浩龍、李蕙敏、范振鋒...

8.慈幼英文學校

慈幼英文學校是於1956年創辦的男子天主教中學，位於香港港島柴灣峽柴灣道16號。

名人校友

肥仔、馬國明、王貽興、郭炳江、李璨琛、葉世榮...

9.喇沙書院

喇沙書院是創立於1932年，並位於香港九龍九龍城區九龍仔喇沙利道18號，是香港的傳統名校之一。

名人校友

森美、李小龍、曾俊華、盧偉聰、向佐、冼靖峰、蔡俊彥...

10.英華女學校

英華女學校於1900年2月創立，位於香港香港島中西區西半山羅便臣道76號，是香港歷史悠久且傳統名校之一。

名人校友

麥玲玲、何珮珊、雨僑、莊月明...

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政府先前於8月7日舉行全民運動日， 鼓勵巿民養成做運動的習慣。當日行政長官李家超，以及十多位主要官員都有參與各區體育館的康體運動。正所謂高手在民間，總有一個在身邊，誰能想到香港高官中竟有不少「武林高手」，當中更有一位當代拳后，你能猜出是誰嗎?

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