內地優才女驚嘆香港文件「全是英文」要靠翻譯超崩潰!網民:優才?

自香港推出不同的入境計劃來「搶人才」，吸引了不少內地的高學歷人士透過計劃來港居住和工作。但日前，有名透過優才計劃來港的內地碩士女卻在社交平台上大呻指自己來到香港後才發現，自己根本看不懂文件，全因文件「全是英文」，讓她超崩潰指「好難過啊」！



圖自小紅書

日前，有內地女於小紅書上發文表示，自己碩士畢業，去年因「跟風」所以申請了香港的優才計劃，沒想到申請竟意外地獲批，其後她便選擇來港居住和工作，但沒想到香港工作卻讓她超崩潰。因為她發現香港公司文件大部分所用的語言竟然都是「英文」，讓她呻指「根本看不懂」！

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內地女表示，自己「粵語也不會英語也不會」，自己的英文能力根本「不夠用」，不足以應付公司的日常工作，每當她看文件都必須要依靠「翻譯」的幫助，需花費更多時間查字，整個人的工作的效率都「直線下降」，讓她感到既難過又無力。

貼文一出即引起網民熱論，有不少網民對於樓主能夠通過「優才」表示質疑，「你怎麼優才的…」，「碩士連英文都不懂？」，「優才申請沒有要求嗎…」，「內地大學沒有學英文？」有網民則大讚香港的「包容性」和「容忍度」真的很高，「這樣都找到工作」，「這都找到工作？厲害」。但有同樣來港工作的內地網民卻表示，自己當初來港都同樣不適應，因為內地的高校大學英文「沒有那麼難」，而且學校不是以英語授課，相對會較為困難。