食客openrice負評批尖沙咀餐廳　店主寸嘴反擊：搵你80蚊慘過做雞

到餐廳消費過後，有不少網民都會於餐飲網上寫下評論，以供大家參考參考。但日前，一間位於尖沙咀的餐廳評論卻於網上瘋傳，惟有網民於評價網站上發文表示對餐廳的某些食物質素和服務態度均不滿，但誰不知店主看到差評後，竟然超寸嘴一一回擊，不但聲稱自己服務不好是因「冇收加一服務費」，而且更讓顧客不要再光顧指「搵你80幾蚊慘過做雞」，評論引起網民熱論！



日前，有網民於連登討論區上貼上一張於食肆評論網站OpenRice所看到的一間位於尖沙咀名為「峇里堂」的印尼餐廳評論，當中可見有名顧客於光顧該店後，便於OpenRice上寫下評價，當中表示他們當晚叫了4樣餸菜，包括「Semur Sapi（薩摩汁牛肉）、炒四季豆、炒通菜、印尼炒飯」，但除了炒通菜其餘的餸菜都「得個甜字」，牛肉更加是「甜到食唔落」，餸菜口味並不適合他們。

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此外，網民還表示餐廳的服務態度還十分差，餐廳侍應個個都「好急好忙咁」，就連水都要自己斟。結帳時，「收銀阿姐態度勁串」問了他們叫多少樣餸菜後，便「好惡咁掟返畀我哋睇張紙話你自己睇返叫咗幾多！」，整餐飯的體驗都讓其不滿。

網民評論（圖自Operice）

差評一出，沒想到店主竟然網站下超寸嘴地一一反擊表示，該晚該名顧客四個人總共吃了$329元，人均消費都只是82蚊，而這個價錢在晚市的尖沙咀「相信除了M記外都不能做到」。而且客人雖然指牛肉「甜到食唔落」，「點解你哋食到連汁都一滴不留？（精神錯亂？）」，顧客根本不清楚菜色所用的調味料，便於網上處處批評。

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至於餐廳服務態度方面，店家表示自「餐廳忙，侍應梗係忙，忙起上嚟答嘢當然會急啲」，但自己要強調一點便是「我哋餐廳無受你加一服務費」，如果客人想要好一點的服務便去「五星級酒店」，包大家滿意，就算大家如何無理取鬧對方都會笑著對你。店家還於文末「哀求」對方千萬別再前往光顧指「搵你80幾蚊慘過做雞」。

貼文一出即引起網民熱論，有網民怒轟指餐廳「超無品」又「專制」，「寫差評就要畀人插？」，「話哂都係比緊錢佢賺洗唔洗咁串」，「有冇錯都好餐廳都好寸嘴」，「做食肆做到你咁X寸」，網民更表示餐廳又沒有寫明每人消費一定要超過一度額度，「食80蚊有咩問題」，「有限額消費咪講咯」，加上餐廳不收「加一服務費」並非顧客問題，「你哋自己唔受服務費又賴」，網民認為餐廳與其有時間於此反擊顧客，倒不如將心力用於服務和菜色上。

有網民更表示，於Open Rice上該間餐廳的評論中，有多個網民的差評都會得到店主的「回覆」，而每個回覆的語氣口吻都相當長篇大論和非常「寸嘴」，讓網民都指餐廳「完全不接受批評」，有差評便會認為對方故意攻擊，與其以此反擊顧客，倒不如用多一點心力於改善餸菜和服務上，以實力說話。