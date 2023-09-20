JPEX案 ｜牛奶種菌案91年轟動全港 苦主家人曾受訪：教訓係貪心

加密貨幣平台JPEX涉嫌詐騙案轟動全港，有議員稱JPEX苦主群有8000人，警方先後以「串謀詐騙」拘捕林作及KOL「陳怡」等人，涉款12億元。目前八名被捕人士獲准保釋，10月中旬向警方報到。

香港以往曾發生過不少涉及人數眾多的詐騙案，近日就有網民重提1991年轟動一時的牛奶種菌案。



百勤利老闆華氏最後因詐騙罪成被判入獄（youtube影片截圖）

90年代一間叫百勤利的傳銷公司，指代理瑞士化妝品牌333系列化妝品，要製造這化妝品需用上「酵母元素」，而案中的苦主向該公司買入種子「酵母元素」，再加入牛奶來種菌以賺取金錢。但其實種出來所謂護膚品原料，經化驗後原來只是脫脂奶。

當年仍未爆煲時，有無線新聞記者訪問「種菌」投資者，有人表示已投資三萬，更反問記者「買匯豐買長江賺到幾多錢」，「我諗住九代（人）（加入）」，最後公司91年突然停業才知受騙，投資者變苦主。商業罪案調查科當年兩星期已接獲逾700個有關投訴，表示取不回款項，涉案金額達2000萬，該公司老闆華氏最後因詐騙罪成被判入獄。

有人表示已投資三萬，更反問記者「買匯豐買長江賺到幾多錢」（影片截圖）

此案當年被傳媒廣泛報道，方東昇2021年主持的《尋人記》也曾找過當年「牛奶種菌案」苦主之一廖玉卿。惟廖女士已離世，方東昇他們找到了其丈夫杜先生和女兒，兩人對「牛奶種菌」依然記憶猶新，女兒更表示難忘跟母親一齊「種菌」的片段，「過了三十年到依家都好熟手。」

廖女士的女兒表示難忘跟母親一齊「種菌」的片段

杜先生直言：「教訓係貪心」，「當你唔清醒，當你迷失時就會中招」。他表示無論「種金」、「種菌」，只要種了貪念就會有下一個苦主：「三十年之後講太空，我哋幾時上太空賺錢？大家夾份，又畀人呃囉。上太空呢招新嘅，有乜出奇啫。」