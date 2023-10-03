大學生首次遊日買錯機票！撳錯出發機場台北松山變日本松山：點算

上網買機票方便，已很少人會親身上旅行社叫職員代辦，不過自己一手一腳搞，細節就要好小心，否則訂錯隨時返不到轉頭。近日有大學生近日在網上求救，指自己第一次去旅行未出發已擺大烏龍，本來打算由台北松山機場出發去日本羽田機場，怎料卻在網上訂機票時選錯出發機場，變了由日本四國的松山機場出發，跪求網民應該要怎樣補救。



日前有一名自稱是大學生的網民在日本自由行討論區FB上發文，指自己第一次去日本並在網上訂機票，本打算由台北出發去日本東京，怎料付款後才驚覺自己撳錯出發機場為日本四國的松山機場， 「以為松山機場是台北的」，自言是「悲劇了，我哭」，發帖文問一眾網友「請問訂錯是不是真的沒救了」，「讓我突然乾脆不想去了」，帖文中還附上一張疑為trip.com的航班截圖，圖中顯示起飛日期為2024年1月8日，出發地點為12:15的ＭYJ松山機場，降落地點及時間為1335 HND羽田機場T1，航空公司為日本航空，經濟艙票價為9632台幣（約港元2331)，按樓主及後補充是兩張機票的價格。

網上圖片

帖文一出引發不少網民爆笑回應，「別哭，我至少在這個版看過五次。你不是第一個，也不會是最後一個」、「別氣餒，就學個教訓」、「天啊 ～ 這個學費好慘烈」，也有網民認真為樓主想出補救方法，「有個方法，搭虎航去岡山。然後從岡山車站搭JR到松山。就可以好好利用這張票」。

樓主獲網民提議的補救方法後即留言回應，「天哪…你是我的救星…我好好考慮一下，完全沒想過可以這樣，剛剛想說認賠直接重訂」，不過隨後即有網民擔心，認為樓主可能會再一次搞錯，「我是怕他搭到高雄的岡山」，據了解台灣岡山確有非民用機場，只是目前為止沒有對一般民眾開放。

見被眾網民恥笑，樓主氣餒得表示想刪帖，「就是白癡到不認識松山機場的代號(TSA)，真的快把自己氣死，不知道為什麼會犯這種荒謬事」，指自己只認得台灣兩個機場的英文代號TPE和KHH，也曾致電客服，但對方語氣超差，「叫我自己找旅行社，所以應該沒救了」，最後更要將自己的利是存款全部拿出來彌補，「希望以後不會再有這種蠢民了，以為自己功課已經做很足了」。

其實航班是否能更改或取消，均視乎機票的種類及條款而定，通常特惠機票都無法取消或更改，而起點或終點的機場均以英文代號為準，所以大家買機票時大家買機票前最緊要睇清楚。