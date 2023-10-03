內地女遊廟街3分鐘即被當企街 被男人瘋狂視姦!網民:穿這樣不意外

香港不同地區有不同的特色，比如中環是商業區、深水埗是舊區等，還有著獨特的「文化」，隨時嚇怕不熟悉香港的旅客！一名內地女子日前（2日）在小紅書發帖狂呻，表示自己在廟街站著等老公購物，前後不過3分鐘的時間就被路上的陌生男人掃視！



小紅書圖片

內地女博主（@老板娘甘达本达）在小紅書上發帖，標題為「去廟街被當成樓鳳我真的會謝，女孩當心」。她指日前（2日）自己與老公在香港旅遊，當日正好有前往油麻地廟街尋找電影《食神》拍攝地的計劃，於是便在白天的時候出發廟街打卡。

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當到達廟街後，她就在所在位置拍攝兼打卡，期間她老公離開到附近買東西了，她便在原地等待對方回來。但是她表示「我就站路邊一共不超過3分鐘，而且是白天！ ！ ！好幾個男的走過來打量我！外國人也有，眼神從上到下的！」原本她在想為什麼那麼陌生男子帶著色瞇瞇的眼神掃視自己，當回到看到不遠處有數名女孩子都站在街上，才發現原來自己被當成她們的「其中一分子（企街）」。

小紅書@老板娘甘达本达

她老公回來後，她就趕緊牽起對方的手即時逃離現場。然而老公在離開現場的時候也分享自己去購物的奇遇，稱自己遇到「有女的給他拋媚眼」。內地女博主大嘆「哇靠真的這個風俗產業比想像中更密集…哎…明天換個褲子再來感受晚上的廟街吧…」。

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由於當天女博主穿上一件棕色的緊身連身長裙、背著一個名牌單肩包，網民看帖後不禁留言指「這個打扮在這裡是真的會被誤會的，不是你的問題啦是地區的問題」、「的確像，最經典就是那個包包我看站街人手一個這樣背著」、「不知道的情況下看起來確實像」、「美女 你身材太火辣了，千萬不要流連在旺角，停一停在街頭都會立即被問價」。

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也有香港女生分享類似的經驗，直指不是事主的問題，而是「香港麻甩佬眼神肆無忌憚」、「本地人可以避免的，也不去廟街」、「是個女的只要敢在佐敦街頭站也會被誤會是一樓一」、「沒關係，我有次穿著很普通的短上衣跟短褲沒化妝背著背包在路邊抽煙也被問...」、「我住元朗這邊，我老公就讓我去元朗哪哪不不要穿成咋，有時候真的你多停留幾分鐘，穿的稍微露一點點，就有臭男人上來了」，提醒女生們要好好保護自己。

原帖：小紅書@老板娘甘达本达