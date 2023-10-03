十一黃金周｜中國旅客逼爆日本機場　懶理核廢水豪食海鮮：好好食

適逢中秋加國慶假期的十一黃金周，不少内地同胞選擇趁著8日連假出國旅遊。當中有不少旅客選擇到日本旅行，釋放購物欲及品嘗各種日本料理美食。但在排放核廢水的爭議發酵之下，他們訪日時會吃海鮮嗎？



根據某内地旅行社的數據指，今年十一黃金周最人氣的旅行目的地是泰國、韓國、馬來西亞及新加坡等，但往年的最人氣地點日本卻異常地跌出榜外。日本核污水排海計劃的首輪排放已於8月24日至9月11日進行，而第2輪排放則將由10月5日開始。事件被廣泛報道，相信是内地赴日旅客減少的主因之一。

不過在爭議之下，依然有不少内地民衆仍選擇前往日本旅遊。有日媒日前就訪問訪日的中國旅客，詢問他們會否因核廢水的影響而不吃海鮮。雖然當中有來自上海的旅客表示稍微擔心，應該會避免讓同行小孩吃到海鮮，也有旅客指會留意海產是否來自福島。但《日テレNEWS》訪問中國旅客時就發現其實大部分旅客都很期待吃日本的海鮮，並沒有打算杯葛。

《日テレNEWS》日前在上海浦東機場訪問赴日中國遊客時，有男子表示日本公開放射性物質的監測數據，相信如果數值過高會通知公眾，而目前數據尚未顯示有危險，因此並不太擔心。有9月29日到埗的旅客則講到她很喜是歡北海道的螃蟹和海膽，完全不擔心核廢水問題，受訪當天晚上亦到訪東京豐洲市場吃海鮮。而在東京上野一對初次訪日的中國夫婦受訪時亦分享到，他們已經吃了海鮮丼，講到食物非常美味，價格也很便宜。

當然中國也有遊客選擇留在國內旅遊，認為現在國內比較安全。甚至有民衆不但杯葛日本海鮮，亦抵制所有日本的製品、化妝品等，以後都不會再去日本。一名來自上海的26歲受訪者表示，國内的人持兩極化態度，普遍感覺老年人更關注政府的發言。自己覺得吃海鮮是他的自由，更關注自己的個人興趣和喜好，因而對核廢水不太關心。但若告訴父母自己這次在日本會吃海鮮，他們可能會質問他為甚麼要吃，坦言因此並沒有告訴父母自己在日本吃海鮮的事。