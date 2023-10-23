港男大學畢業3次考警察失敗　轉做炒散保安日薪$XXX列3大好處

香港警隊長期缺人，據保安局今年年中公布數字，警務處欠缺近6000人，空缺率17.8%。不過其實每年投考警隊的人數也不少，只是警隊對體能及個人品行要求嚴格，要入職也不是易事。近日就有一名港男在社交平台發文，指自己投考警隊三次都落敗，現在心灰轉行做炒散保安，還列出保安的3大好處，惹來不少網民熱議。



截自小紅書

有港男近日在小紅書以「本科畢業當炒散保安的感受」為題發文，指自己在廈門華僑大學畢業，由於考警員三次失敗都是在最後面試，最後決定當散工夜班保安，而且每天崗位也不同，「座頭跟外圍都要乾（沒瓦遮頭）」。他表示當保安有好也有不好，更列出各3大優劣：

保全優點：輕鬆，事少

缺點：容易變廢，面對客人的投訴是必然的，十二小時上班制度不是睡覺就上班

當座頭好處：輕鬆，沒啥大事可幹

壞處：無聊

當外圍好處：自由度較高

壞處：極端天氣很辛苦，比較累，偶爾要處理突發事件

樓主也在文中坦言，明白「當保全當久了一定會廢的」，表示在當更時也有考慮自己未來的路到底怎麼走，應該改變道路還是去再讀書。而根據樓主過去的帖文，樓主以往也到過職業博覽，試過海關的靜態肌力測試，206公斤取得2分（滿分是5分高於304公斤），也想過繼續學業走學術路線，但「讀歷史碩士博士需要大量的金錢去支持讀下去」，而且父母也不表贊同，問他「讀碩士之後能找什麼工作？」更因此吵起來。此外，樓主也表示自己投過不少工，但都沒有回音。「投考過警察都失敗了，很迷茫，一個是面對現實，一個是我不想放棄的夢想，到底怎麼辦？」

《回魂夜》劇照

帖文引來不少網民留言安慰，力勸樓主別灰心，「可以試試救護員啊，海關啊，消防員啊」，但樓主回覆網民留言指「其他的我體能不夠，只能懲教入境」，也有網民認為樓主怎樣也算大學畢業，繼續做炒散保安是「浪費人才」，「我做過半天兼職，超級無聊，無聊到死，做過半天再也不肯去」。

資料圖片

其實政府工除了紀律部門之外，也有不少文職請人，《開罐》就整合了全年都招聘的13個政府公務員職位，有部分文職無需經驗無需專科甚至DSE畢業都得，希望樓主都可以考慮下。👉👉👉 政府工招聘｜公務員大募集！13個全年招聘職位 頂薪達128K（一）