港女旺角餐室食焗豬飯被「鋼絲」卡喉！侍應咁解釋!網民轟:關咩事

出街食飯偶然都會食到異物，小動物已經是小事，若食到其他異物隨時卡喉甚至有生命危險。近日有網民在社交平台表示，日前到旺角一間餐室午膳，誰料在進食期間突感喉嚨有異物「卡住」，幾經辛苦吐出來時竟發現是一條「鋼絲」！



有網民在香港茶餐廳及美食關注組發帖文，指近日到旺角一間連鎖餐室吃焗豬飯，怎料在進食期間，感覺有東西黏在喉嚨右邊的內壁，於是不斷地咳嘗試咳出異物，「在我拼命張大口，用丹田Ah...這樣大大狂咳六七次後，成功吐出相片中的這條鐵絲」。

事主指對此感到驚訝，看清楚後「都有九成似鋼絲」，幸好並沒有刮傷喉嚨。事主埋單時就此事向餐室職員反映，對方即時有歉意，並解釋洗碗那位是一名婆婆，可能年紀大看不清事物，廚房師傅在忙碌的時候忽略了細節，沒有查清楚就把處理好的食物拿去焗爐焗。

事主在文中表示「今次就放過他們」，只叮囑店員「提點婆婆就好，不要罵她」，並指師傅也需要檢查清楚才製作食物。事主稱當餐廳經理得知事件後已知事態嚴重，馬上往二樓廚房跑上去了解，直至事主離開餐室，經理還沒有下來，「廚部員工應該被訓話中」。而文中也附上鋼絲和餐牌等圖片。

網民對事主食「鋼絲」經歷大感驚訝，有網民推斷該鋼絲是廚房洗鑊用有柄啡色的鮑魚刷，「關洗碗咩事呀？好明顯係放材料的問題」，「屈個最低層嘅實冇錯」，「隻吉碟到客人張枱重經幾手人，有咩証明係冼碗時留低，或者本來係食物裹面都唔定」，事主也表示不認同職員將責任推俾婆婆，不過既然「職員有歉意就放過佢哋」。有網民讚她「宅心仁厚」，但也有人認為樓主開名開分店post 出來，完全不是「放過」他，甚至比報消委會更嚴重。如果你是事主，又認為要怎樣處理呢？