港女大鬧香港航空臨時拒絕登機　轟有意刁難！網民反寸：你沒常識

去旅行之前安排好來回機票，令旅程無後顧之憂近；亦有人喜歡冒險，不買回程只買去程周遊列國。無論是哪種方式，只要適合自己、安排妥當，都可以有愉快的旅程。但並非人人都可以如此順利。近日，有位港女在社交平台上發帖，稱自己在準備辦理登機手續時，被航空公司通知無法上機，經過多番溝通都未能解決。網民就直指購買機票前一定要清楚這項條款！



小紅書截圖

近日，一位港女在小紅書發佈「比航空公司飛機毛氈事件更誇張的事」為題的帖子，指自己在上海準備登機回程的時候，航空公司職員知會她不能上機。她不忿航空公司做法認為「大概就因為我一個女生在外地，也沒什麼資源，他們才敢這樣。」事源，她早前經Trip.com買了香港航空的來回機票，分別由10月13日上午出發，以及10月16日晚上回程。但因出發當日臨時有事無法登機，於是她就立刻經香港航空公司的網站買了當日下午出發的機票。她指「出發時櫃檯正常出票，正常登機，沒任何提醒。」

《暖男爸爸》劇照

直到10月16日，她到達虹橋機場準備乘坐回程機時，航空公司職員就知會她，因櫃檯無法出票，未能替她辦登機手續上機。她再一次核對機票的日期、時間等資料確認無誤。職員則解釋因為她沒有使用去程的機票，故而無法使用回程的機票。事主就向職員說清楚「我去的那程也是乘香港航空，有記錄的。」但職員亦堅決表明必須先取消沒有使用的機票，若不能自行取消，就要聯絡客服。

事主唯有依照行事，但Trip.com客服回覆沒法更改，需交由航空公司處理。她亦通知家人打電話給香港航空公司，「香港航空就說我已經到了櫃檯，叫他們先給我放行。但上海櫃檯那邊，本來一個女職員幫我看的，然後另外一個男職員就走過來說不可以，說要香港客服發電郵。當時香港職員連職員號碼也給了，他們依舊一口咬定說不行，沒辦法。」

《假面飯店》劇照

見及求助無果，港女就向虹橋機場職員查問其他解決方法，需要補錢還是再買一張機票。「他們沒有給我別的方案，那時閘口差不多要關了，他讓我後面2個乘客過了，但就不給我過。因為我是香港人嗎？也不提供任何幫助，就把我推來推去，我當時就很慌張，一個人拿著行李在機場也不明白為甚麼不讓我上飛機。」

《假面飯店》劇照

事後，港女怪責Trip.com或香港航空公司都沒有任何提醒，關於沒有使用去程機票，就不能使用回程機票。直指她身邊的朋友都不知道這個做法。「我就拿着行李在機場眼睜睜的看着飛機飛走，沒有一個職員提供任何幫助。」港女認為航空公司做法是有意刁難她，怒訴「現在回想大概因為我一個女生在外地，沒吵鬧的好打發，才會讓他們憚無忌憚的拒絕我上機。如果再有同類事情發生，一定要堅持，態度強硬一點。如果因為想多賺錢的話我已經在同一航空公司買了去程的機票了，為甚麼要為難乘客呢？」

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帖文引起大量網民熱議，大部分網民都直指事主在購買機票時沒有清楚細閱條款，更留言批評事主耍賴「沒用去程的話不能用回程是所有航空的共通做法，並不存在針對妳的說法，建議預約航班時看清楚條款」、「人家有很明顯的提示啊，這可賴不着香港航空，你當時去程正確的做法是改簽原票到你要的時間，而不是買一張新的」、「因為係同一張機票，既然你冇用佢去個程，佢會當你冇出發」。

事實上，Trip.com和香港航空公司都會在購買機票前的細則上，分別清楚交代到「機票必須按行程所列之順序使用。否則，您將需自行承擔無法取消機票或無法登機之風險。」以及「 旅客必需按照機票上的行程順次序出發；否則該機票將會失效，而未使用的航段的票款將不獲退還。」依照事主的做法而言，她沒有依照順序使用去程的機票，所以回程的機票就會失效。她亦需要自行承擔無法取消機票或無法登機的後果。故而旅客在購買和出發前都要先釐清條款細則，以免破壞旅行體驗，更是避免不必要的誤會發生。