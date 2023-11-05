港男力數WhatsApp不及微信三宗罪 這功能輸成條街：香港落後了

香港人使用WhatsApp作為通訊軟件多年，早就習慣它的操作和功能。近日，就有位港男在社交平台發帖，提問香港人為甚麼還在用WhatsApp，更拍片力數微信比WhatsApp更好用的3大原因。影片惹起大量網民爭議。



小紅書截圖

近日，一位居於廣州的港男在小紅書上發佈一條影片，以「為甚麼香港人還在用WhatsApp？」為題。他講述微信比WhatsApp更好用的3大原因，分別在貼圖功能、付款功能以及已讀功能三方面比拼微信和WhatsApp。首先，兩者的第一個分別是表情包（貼圖），他指微信的表情包五花八門，甚麼都有而且種類多，GIF圖按一下就可以收藏。相反，「WhatsApp？唉，一言難盡」雖然WhatsApp中的貼圖都可以一按即收藏，但WhatsApp內附的貼圖選擇相對就較少。

其次就是軟件附有的付款功能，他指「WhatsApp完全冇辦法比錢」更提及在香港的支付方法只有現金、信用卡、PayMe和轉數快等幾種方式。「但係我哋的WeChat就唔同喇，WeChat係可以直接俾錢。」相比之下，香港的支付平台與內地差不多，但確實WhatsApp並沒有內置付款功能。而最後一方面就是已讀功能，他指平日大家用手機正在上線，或不小心按進訊息的情況時，「死啦，已經變咗藍剔點算啊？一定要覆返人哋，鬼咁尷尬。WeChat就冇呢個煩惱喇」逼不得已不想讓對方知道自己看到訊息不回覆，就只能先回覆別人。

影片引起大量網民熱議，有部份內地網民就贊同港男的說法：「内地的軟件都很方便，香港都落後了，多来内地見識見識啦」、「你們還用現金，現在都不需要了」。但都有港人認為WhatsApp都有出色的地方，以及港男所數的缺點其實是可以自行設定，就例如已讀功能可以在WhatsApp內自行關閉。港人就自辯：「大陸都用唔到WhatsApp，世界各地都可以用到WhatsApp」、「為甚麼香港人要用微信？全世界都用whatsapp，只是中國有牆，伺服器不方便而已」。