港男KOL深井食燒鵝大呻中伏　$XXX全碟下欄砌出來!街坊教一招避雷

深井最出名一定是燒鵝，就連深井入口都有大大隻燒鵝雕塑放在迴旋處，不少港人甚至遊客更會在假日山長水遠慕名而來。不過近日「平等分享行動」發起人Benson Tsang就在FB出文，大呻帶家人前往深井食燒鵝，怎料看似大大碟的例牌竟然超級伏，令他大失所望。



Benson Tsang在個人FB發文指，近日陪媽媽去深井食午飯，當然必叫深井名物燒鵝，因為只有兩個人，於是便叫了例牌（餐牌寫¼隻）。Benson表示燒鵝上枱賣相大大碟幾靚仔，但當媽媽夾起第一塊，他已發現有點不妥，「一揭開面頭嗰幾件，下面係兩件鵝頸托住成碟碟燒鵝」，「我即刻諗到JEPX雞棚」。

「平等分享行動」發起人Benson Tsang（FB圖片）

Benson坦言一邊食一邊覺得「小喇叭」，「肥膏、骨架位置、真正食到啖啖肉嘅數得出得幾件」，而最「豐富」、最靚就是「燒鵝髀」，但他強調並非真的給他成隻髀，而是只有相片見到的那一件而已。

資料圖片

他表示為免掃興當時沒有出聲投訴，但回程途中跟媽媽講開那碟燒鵝，原來老人家一早察覺，「佢用一個不屑態度同我講：成碟「下欄」砌出來的」。Benson坦言自問對食物並非有好高要求，只要食得開心，價錢貴少少不是太大問題，但一個出名賣燒鵝的地方，「近$200一碟燒鵝都搞成咁」，整餐飯連加一埋單近$500，認為「食一次冇下次」，最後只會越來越少人幫襯。

他更感嘆地說：「諗起通關後大量香港人北上消費現象（利申：我冇），新聞片段受訪香港人表示深圳地方又大，食物又平（先不討論元素表問題），食得玩得開心，而在香港好多食店唔爭氣，這食物質素唔掂，服務又差，造成惡性循環。」

深井有多間燒鵝酒家，由於名氣大價錢比市區燒鵝還要貴。（資料圖片）

不少網民對Benson遭遇深有同感，「深井幾間燒鵝店，同幾年前不同了，颜色深黑，味道变哂，叫四樣來錯二蝶，服務員態度差，沒有下一次」、「香港一向都係自己搞死自己㗎啦」、「嗰幾嚿雜碎都可以砌得咁靚，淨係功夫都值$150啦。(曲)」，貼文被網民轉載至深井人群組，不少街坊均表示「深井人自己都唔會響深井食好耐」，而且店家擺明當他遊客咁劏，也有人建議若入深井食燒鵝，應不要叫例牌要叫半隻，「寧願食唔晒打包」，才可以減低中伏機會。