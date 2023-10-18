台女香港遇熱心的士司機陪宵夜　不收車錢還咁做激讚：對港人改觀

香港人生活節奏以「急」聞名，不少遊客訪港都不禁慨嘆趕不上香港的節奏。亦是香港人適應了急促的生活，容易令人感覺冷漠。但近日，就有位台女勇敢挑戰香港人，在香港街上隨機乘坐的士讓司機介紹本地夜宵好地方。怎料，這位的士司機的做法令一眾網民都大跌眼鏡！



YouTube@露西Lucy截圖

近日，台灣人氣Youtuber「露西Lucy」到訪香港挑戰隨機邀約的士司機，讓司機載她們去平常吃宵夜的地方一起吃飯。當日她們五人同行上了一輛的士，向林司機表明了她們的目的，林司機道謝後就泊好車一同到了一間吃中菜的大排檔。一坐好林司機就直指「你哋唔使預我嗰份，我陪你哋」露西和她的朋友都認為林司機十分客氣。她們分別點了港式蠔餅、乳鴿等菜式，露西聞到蠔餅的醬汁時更笑指「就是『妹妹』的味道」開個玩笑令林司機和一眾好友都被抖笑。

吃飯期間他們都有說有笑，林司機笑言「多謝你哋肯聽我的故仔」。露西則反過來道謝林司機「是我們要謝謝你這麼願意分享」。露西更自嘲「我們超奇怪上來就說要不要跟我們一起吃宵夜。而你還真的下車了，完全沒有多問甚麼，你也沒有懷疑我們是甚麼樣的人」。經過一番談話露西更是一度被林司機的暖心說話感動到想哭出來，更是主動想擁抱林司機。

飯後，林司機更是大盡地主之誼，主動提出載她們回程。到達目的地後，林司機不願收她們車資，露西和她的朋友則決意要塞錢給林司機。結果，在酒店門外發生了一場「激烈的戰爭」你追我跑，場面非常溫馨好像回到童年。林司機更是一直強調「呢啲緣份嚟嘅，有緣再見」，最後亦是堅持沒有收到她們的車資。

大批網民在底下留言，直言司機的做法超暖心。「這一集完全改觀我對香港的印象，從少看港劇就覺得香港是隨時都在趕時間而不太與人交流」、「身為香港人看到這麼純粹的旅遊分享影片實在感到很開心，連我自己香港人都很久沒有感受到這種溫暖」、「看到這樣的正能量真的會開心一陣子」、「滿滿的正能量！讓人心暖暖的」。

資料來源：露西Lucy