港女黃大仙酒樓食大閘蟹放題　怒轟三碟都是全黑！經理：蟹好新鮮

秋天是大閘蟹蟹季，不少市民都會買大閘蟹回家自煮，或者到食肆食大閘蟹放題。不過近日就有網民在社交平台發放短片，指日前到黃大仙一間連鎖酒樓光顧，驚見上枱的三盤大閘蟹的蟹蓋內疑似有黑色蟹膏，讓樓主感震驚。



該名網民近日以「千萬不要去！黄大仙XX黑蟹！！！！」為題在小紅書發文，指自己日前晚上到黃大仙一間連鎖酒樓食大閘蟹放題，怎料由晚上7時半等到8時多才上第一轉蟹，打開蟹蓋內竟發現全盤蟹都是黑色，更表示在其上載的影片當中，指是等了半小時後上的第一輪蟹，「由開第一隻到開曬三碟都係黑，一隻都無食到，唔敢食，如果唔係真係會肚屙。」

她當時立刻找經理理論，「經理還反駁說蟹膏就是黑色的，還讓我去問其他桌的客人！」當晚其他桌的客人都表示蟹的狀況不正常，但經理仍不願意退錢，並堅持說自己的蟹很新鮮，直至樓主表示要打電話到食環署，對方才肯退錢。「真係嬲到我pk，又餓又嬲，大家千奇（祈）唔好去！」更表示希望大家避雷。

+ 4

有網民在留言區表示，蟹內呈黑色並非壞掉，是代表蟹未蒸熟，「所以未變橙色你見唔見佢有一半橙一半黑？」，但樓主卻認為不論是蒸不熟還是不新鲜還是因為蟹受精，若上碟後是這情況就絕對不接受，「未蒸熟就代表可以接受？咁你去食咯」，樓主認為限時兩小時任食，但等「等左（咗）半個鐘比全部唔熟既我，我仲要等佢重新蒸？」