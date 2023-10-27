「借錢黨」入公屋邨內揾食！專向一類人埋手　網民教一招嚇退騙徒

自開關以來，街上頻頻出現「借錢黨」。隨街向「獵物」扮慘或施展技倆去博取同情心繼而騙取金錢。近日，就有位港男在社交平台分享遇「借錢黨」的經過，更是提醒市民用一招可以嚇走他們之外，更有效於自保。



小紅書截圖

近日，一位港男在小紅書發帖表示「香港不歡迎這些旅客」，他稱在回家的路上遇上「借錢黨」。影片中可見，一名女子衣著普通背著疑是名牌手袋，穿梭在深水埗的榮昌邨，途經榮俊樓。港男指曾經在遊客區遇過同類事件，猜不到如今在居民區都能遇上。他指街上常見的「借錢黨」通常是2名騙徒同行，而他們的目標大多為年輕人。

港男更分享「借錢黨」的借錢手法通常有兩種，一是騙徒自稱是遺失錢包的遊客，故而向目標借錢。騙徒會留下聯絡資料給目標，謊稱自己會還錢。但後來受害人就會發現騙徒留下的聯絡資料都是虛假的。

其次就是騙徒向目標借用手提電話，聲稱要致電親屬借錢。此刻，另一名騙徒就會在電話中假扮親友並要求與目標對話，游說目標先行借錢給該名騙徒。並索取受害人的銀行戶口號碼，答應稍後把借款以轉賬方式歸還。結果，同樣是沒有歸還，而成功騙取受害人的金錢。

《愛回家之開心速遞》劇照

對此，港男都教了一招防止受騙的做法。他指「遇上這些人建議直接拍她們的大頭照，然後用盡方法令她們出名，令她們社會性死亡。」但他則可惜今次沒有拍到她們的正面，「兩位蕃薯都真的有經驗，一看到我拍她們，即時分道揚鑣。如果不是我趕著回家吃飯，我一定和他們玩到底。」

《親親我好媽》劇照

不少網民都在底下留言，深同感受分享類似經歷：「我會邊拍邊大喊：喂，係唔係要幫手啊！我幫你報警！係唔係冇錢食飯啊！」、「好心作怪，被騙過三千」、「我被路上攔下來三次，說是錢包丢了想我請他們吃飯，我直接說幫他們打999報警，立刻就跑了」。如果在街上遇到陌生人借錢，千萬別輕易相信或可以替他們報警求助。