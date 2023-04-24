內地女呻紅磡遇「借錢黨2.0」　稱過大海輸200萬　無視會狂跟蹤?!

近日於網上社交平台上常常看到網民指，於全港多區街上遇到「借錢黨」，向他們索取金錢來「買飯食」，若大家不理會他們大多都會離開尋找另一目標。但日前，有來港留學的內地女於社交平台上表示，自己於回學校宿舍的途中，遇到一名「一身名牌」的男人向她指自己於澳門百家樂輸過百萬，所以要借錢食飯。本女生亦感奇怪不想理會，但誰不知對方卻「一直跟著」，讓她害怕得只好投降...



圖自小紅書

日前，一名來港留學的內地女於小紅書上發文表示，自己晚上回學校宿舍時，在離宿舍路程只有「一分鐘」的紅磡置富都會，遇到一名身穿「一身名牌」的男子突然攔著她詢問「哪個銀行櫃台能取錢!?」，而正當她向其表示「這個時間都下班了」，該名男子便稱自己在澳門百家樂輸了「200w(200萬)」，被微信限額，沒有錢買東西吃「餓死了」，因而想向樓主借錢吃飯。

👉移英KOL呻屋企遭狐狸入侵 自用「捕獸籠」捉狐! 網民反應兩極

樓主表示，該名男子本表示要加她微信再「讓他的朋友轉給我」，結果他的帳號「違規」，所以想要樓主的手機號碼，但樓主因感奇怪便沒有給他。樓主對此本亦存在疑惑，認為對方有可能是騙子，而不加理會，但當樓主不理該男子，他便「一直跟著」，讓樓主害怕對方會一直「跟蹤」到宿舍，而最終屈服於該名男子，「花70塊請他吃了飯」。

從樓主所發布的照片可見，該名男子短髮，身形較為壯碩豐膄，身穿一件印有圖案和牌子名「Arc'teryx」的白色短袖衫，手拿iPhone，從外觀而言並不感其經濟上會有所困難。樓主更貼上一張該名男子於餐廳點餐的單據，單據上可見該名男子「相當唔客氣」，除了叫了一碗菜單上較貴的「過橋米線」外，更很有要求地選擇了加一蚊的「湖南酸辣湯底」，和10蚊一杯的凍奶茶。

👉居港內地女列4點激讚香港「女生福地」港男超紳士：後悔沒早點來

帖文一出，網民見此即驚訝表示「你還請他?!」，「跟著就報警啊，跟警察說被變態跟蹤了，為什麼還要請他吃飯啊」，有網民則指樓主不應妥協，「你給了，他就覺得成功，天天在這裡問人要錢」，「下次看到你還會叫你請他的」，若遇到「被跟」的情況，樓主應「隨便進一家店」和走到多人的地方，再報警處理。