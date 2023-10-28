港女$700買蛋糕驚見崩壞造型　網購中伏惹笑網民：史迪仔中輻射

近年，網上興起不少特別造型的蛋糕買賣，大多是卡通人物或自訂圖案，售價由數百至數千元不等，視乎蛋糕的複雜程度和大小而定價。相當吸引年輕一眾買來打卡拍照。近日，就有位港女分享她在網上買了一個卡通人物造型的蛋糕，一打開驚見造型崩壞哭笑不得，更是花費數百元訂製，發文嘆：「好失望」。



Facebook截圖

近日，一位港女在Facebook群組「香港蛋糕關注組」發帖，分享男友送給她的史迪仔蛋糕。她稱其男朋友原本打算訂製一個史迪仔蛋糕給她拍照打卡，怎料「一收到個蛋糕，真係好失望。」相片中可見，蛋糕上畫有十月月曆的日子，蛋糕邊緣有一隻用奶油擠出來的史迪仔，從旁邊看好像疊起幾層肥肉坐在蛋糕上，樣貌有點滑稽。

蛋糕造型令港女大失所望之餘，蛋糕更是要價$700港元，令她更加不服氣怒斥「咁樣就交貨俾人，過唔過意得去？仲要Instagram過萬個followers」認為店家馬虎了事，蛋糕作品造出崩壞造型都照樣交貨。其後，她嘗試蛋糕的味道，「諗住樣唔靚，個蛋糕都希望好味」卻同樣令她失望。她指除了開心果粒外，整個蛋糕都沒有開心果味。

《一屋老友記》劇照

網民見狀都大笑事主的蛋糕：「醜得嚟好得意，唔係呢個價會想要」、「如果用嚟做Halloween蛋糕就差唔多」、「個史迪仔真係唔掂喎」、「佢醜到唔似就唔會侵權」。網上購買任何產品都會有所風險，記得先衡量風險再選擇適合自己的購物方式。