内地抖音網紅教漂白大閘蟹　由污泥瞬間變白！網民怒斥：牠快死了

每年入秋都是吃大閘蟹的時期，不論是放題還是自購都很受歡迎。有時候買大閘蟹看到牠灰灰啡啡，會覺得牠不太乾净，所以大家都會仔細吐沙清潔。不過日前有内地男在抖音出片，竟然教網民漂白大閘蟹？！



大閘蟹未煮熟前顔色不太討喜，又感覺鋪滿泥沙，所以蒸煮前徹底清潔，用刷子刷走蟹身的淤泥清潔。但日前内地網紅「兴化王一洲」竟然在抖音上傳影片展示「科技與狠活」，教網民漂白大閘蟹。

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王一州是蟹農，平常上傳不少關於養殖大閘蟹的影片。最近他上傳影片，拿出一隻肚子特別黑的大閘蟹，說要教網民如何將牠變白。片中王一州準備了一桶清水，往裏面加了一些白色的粉末「安洁丽」，再用手攪拌均匀。講到「不要加的太猛啊不然洗的太快了」，「手會不會變白啊」。之後他將大閘蟹浸進水桶裏面沖洗10秒，再放入另一桶清水輕輕過水。

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洗了第一次，大閘蟹已經白了不少，但王一州還是不太滿意，又洗了一次。由影片中可見，一開始生猛的大閘蟹，被洗了一次後已經開始精神不濟，洗了第二次後更是一蹶不振。有網民就留言表示「螃蟹不黑了但是死了」，表示「難怪興化螃蟹蒸好有種苦味」，又質疑到大閘蟹經這樣漂白後「還能吃不？」。有人亦指看完影片後不敢再買肚子白色的大閘蟹，怕牠都是經過漂白的。

據説片中使用的「安洁丽」粉末是俗稱「洗蟹粉」的清潔劑，普遍被蟹農用來處理蟹的黑底板；成分使用食用類有機酸，無毒無刺激，對人體無傷害，但大部分網民仍不放心，認爲吃得多會中毒。