海洋公園哈囉喂喪屍男爆紅 被封最帥喪屍！揭真身同姜濤有關？

一年一度的萬聖節就快到,香港兩大主題樂園都有舉辦哈囉喂活動,連日來都有網民貼圖上IG分享。近日海洋公園的IG上載一條REELS則熱爆網,片中一名靚仔喪屍因迷人俾心心意外爆紅,不少台日韓網友留言激讚,更有人說他外形激似韓國男團SEVENTEEN的內地成員JUN。爆紅後喪屍男更遭起底,驚現真身竟同姜濤和JER有關係!



該段reels是海洋公園一眾嘩鬼對遊客大俾心心,片中第一個出場的喪屍男雖然裝扮駭人,但看輪廓已覺是一名俊男,加上比心時配單眼wink,立即電暈女網民,片段狂吸12萬個like,更有日本及韓國網民留言,表示「有冇第一個男仔ig」、「被第一個電親」、「有冇第一個男仔IG」、「最初の人好き(我喜歡第一個人)」、「第一個人很帥(1番目の人イケメン)」、「The first guy!? Anyone knows his IG?」,更有人大讚喪屍男似韓國男團SEVENTEEN的內地成員JUN。

有網民更在留言中貼出該名喪屍男的IG,原來其真實身份是香港舞蹈員Edwin,並替不少歌手伴舞,在其IG中更發現他參與過姜濤及柳應廷(Jer)的單飛個唱、亦有份參演姜濤歌曲《濤》的dance version MV。而Edwin及後也在其IG上載喪屍相,海洋公園也食住Edwin爆紅今日(26日)上載一條​​「屍舞間」精彩片段。據知已有不少粉絲專登買飛入場睇Edwin表演及求合照,更表示「好想俾你咬」、「呢個最帥喪屍要加人工」。