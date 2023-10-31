網民坐廉航要行李直立式放櫈底被拒　千字文公審空姐反被圍插西客

香港向來被人嘲為「投訴之都」，不少人事無大小都會放上網公審，不過有時效果也事與願違。近日有一名網民因行李擺放問題，在社交平台上千字文轟香港快運空姐不專業，還貼圖上網公審，結果反被網民狠批終極西客。



FB截圖

近日有網民在HK Express 香港快運及旅行資訊關注組(討論/分享/苦主投稿)的FB群組發帖文，分享自己在飛機上的不愉快經歷。他指自己在10月21日乘坐Hk Express由大阪回香港的航班，並強調自己和朋友是乘坐「升級」舒適座。PO主指他由於他的手提行李必須直立放置，如果放置上面的行李架，極有可能因傾側而打翻，故「基於衛生及安全風險」決定將行李置於自己的座位下。

《開心直航》劇照

他表示正當他已安頓好準備起飛，其中一位空中服務員在臨起飛前一分鐘才告知他，椅下是留給後座乘客放置手提行李，所以PO主的手提行李不能放置在自己椅下。PO主稱當時已問對方是否可將手提行李放置前方的座位下，以便看管及避免因翻側而影響潔淨度， 惟指該空中服務員以諷刺的態度表示「如果可以放喺前面我一早同你哋講咗啦！」

PO主稱因當時飛機已經開始行駛，該空中服務員要求他卸下安全帶，再次安頓手提行李，「令本人嚴重感到不安」。另外，他更指控該空中服務員坐於緊急出口門旁，「是應該以警覺的態度在緊急情況下協打開緊急出口艙門」，但該人員在該位置上「睡覺」及「玩手機」，令他對航空公司員工安全意識訓練感到質疑，「希望該員工受到應有的處分及亦應自我反省自身的專業水平」，PO主更透露已經在航空公司網站提供旅客意見及send email反映事件，但仍未得到回覆，「估計公司不太着重員工質素水平」，故在FB群分享此事。

《開心直航》劇照

網民對PO主的貼文反應一面倒負評，均指他是西客中的極品，「終極西客，希望佢反省下」、「點解唔包私人飛機」，網民也笑猜可能原PO主行李內有放壽司或拉麵，所以行李必須直立式擺放。不過未知是否網民反應不似預期，原POST其實已出了7分鐘便被刪除，及後由其他網民截圖再貼上群組公開PO主申訴。