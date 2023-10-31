人妻慶生住五星級酒店　誤喝「腥味」樽裝水竟是精液！酒店咁解釋

相信每個人住酒店時，大多數都會飲用酒店提供的樽裝水，因爲酒店提供的熱水壺都多次被人爆出「瀨嘢」，樽裝水不僅方便又衛生，但在五星級酒店，居然飲樽裝水都可以比人「加料」？



圖片來源：New York Post

近日《紐約時報》報導，美國家庭主婦Jane Doe在去年11月18日與丈夫入住舊金山郊外的半月灣麗思卡爾頓酒店（Ritz-Carlton），她過去就與結婚滿25年的丈夫在該萬豪集團旗下酒店至少住過600次。在這間令他們相信有品質保證的五星級酒店，打算度過4晚生日假期，但就因爲半夜向酒店點了樽裝水，便令這個旅程變得畢生難忘。

圖片來源：New York Post

在一晚價格已經達800美元（約港幣$6250）的房間，當天工作人員把樽裝水送到房間後，她喝了一口之後便發覺不對路，嘴巴頓時發出「一陣腥味」，她立馬檢查該樽裝水，以其味道、質地等特徵來判斷，她知道自己大事不妙，懷疑自己喝到陌生男子的精液，她將疑慮告訴丈夫，她丈夫隨即向酒店投訴及報警。

在事主多次提出訴訟後，該酒店將其問題水瓶送交化驗，事後證實該瓶水確實含有精液，法庭文件顯示「Jane Doe感到羞愧、驚恐，且備受羞辱」，發現精液的主人原來就是酒店的一位職員，但令事主最難以置信的是，該間飯店和萬豪集團竟然拒絕與當局合作，不願提供水瓶和檢驗結果副本，並拒絕透露當天值班職員的身分、背景，令當局的調查也强制終止。

《我的家政夫渚先生》劇照

而Jane Doe自從喝下被添加精液的飲用水後個性大變，夫妻倆的性關係大受影響。酒店的處理方法更是令人大吃一驚，居然只給予一些微薄的萬豪獎勵積分，而這些積分只能再入住麗思卡爾頓酒店。Jane Doe聘請的辯護律師瓊斯（Terrence Jones）表示，「客戶主要希望將變態狂抓住，不要再讓下一個人受害。然而酒店和萬豪集團一直試圖隱瞞真相，顯然是為了保護自己的聲譽不受損，而非保護飯店入住旅客的安全。」