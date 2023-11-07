恐怖！港男深圳租滑雪衫疑被蝨咬　全腳起紅點人妻反應惹網民圍插

不少港人一到周末就北上消費吃喝玩樂，當中不少玩樂設施更成了一家大小的好去處。不過近日有香港人妻在社交平台發文，指日前到深圳一個滑雪場玩樂，老公穿上租借回來的滑雪衫後竟滿腳滿紅點，不過人妻的反應卻惹起網民激烈反應！



深圳大陸吃喝玩樂交流 (By Runhotel)FB截圖

近日有人妻在「深圳大陸吃喝玩樂交流 (By Runhotel)」FB發帖文，指日前跟家人一起到深圳滑雪場玩樂，但丈夫穿上場內提供的滑雪衫不夠兩小時，即全腳起紅點。她表示在現場中所見，職員只將衫掛起沒有清潔，本想即時跟職員反映，但又不想全家浪費時間等，唯有自認黑仔。

她在文中更透露，本來丈夫並不願意返內地，但最後「俾我磨到一家人返」，可惜現在「斷正」，坦言寧願是自己過敏起紅點，「我一定唔出聲，搞到而家冇下次去玩雪喇」。她在文中也hashtag 「重申有著本身的長褲打底」、「如果各位谷友要去都自行帶清潔劑」、「個人體驗各看官平常心」以及疑似涉事的滑雪場名字。還附上兩張圖片，一張懷疑是樓主小朋友在雪地中玩耍，另一張相片則看到腳上佈滿紅點。

韓國近月蝨患嚴重，由於韓國是不少港人旅遊熱門國家，不少市民也擔心會禍及香港。（getty)

不少網民對樓主的帖文反應甚大，有網民認為樓主丈夫不似是過敏所致而似被蝨咬，「點解唔自己買？ 租衫褲好污糟」、「去大陸已經慳好多錢，連衫都租咁乞衣（兒）」，「好彩你老公有著底褲」。

《藍色海洋的傳說》劇照

也有網民將焦點放在樓主對丈夫蝨患的反應上，「成篇最精彩係賴完嘢仲想去」，有網民激動批樓主累全家，「好彩係你老公有事咋，如果係你個仔有事，過敏反應嚴重可以呼吸困難之後死」、「智商稅未交夠」，也有網民同情樓主遭遇，「慘，本身個老公唔想去，仲攪出問題，下次想再去難了，我明白」，樓主也回應部分網民的激烈批評，「你先累全家，你預設未發生嘅事指責他人，不如諗一諗自己有乜立場」、「張飛已經包咗衫啦，你又幾有錢啊，人身攻擊你咁無品嘅」。

資料圖片（示意圖，非涉事現場）

不過租借衣服始終有衞生風險，且近月外地包括英法床蝨問題嚴重，日前更傳至韓國都有蝨患，各位玩樂之餘都要留意衞生問題，否則惹來皮膚病就麻煩大了。