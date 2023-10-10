港媽教深圳買餸慳錢攻略 平香港3倍¥1.9大袋薯仔:富人錢花不完

港人北上吃喝玩樂已經是屢見不鮮的事，但原來除了可以北上渡假，就連日常買餸煮飯都可以上深圳。近日，就有位港媽在社交平台分享她由香港來回深圳買餸的經歷，大讚內地超市物價划算，更得意洋洋指富人的錢在深圳根本花不完。



小紅書截圖

近日，一位港媽在小紅書發帖「香港普通家庭生活，今天又去深圳買菜了」分享照顧一家7口的她平日來回深圳買餸的經歷。她指每天都是睡到自然醒，然後下午一時正就會送小女兒去上幼稚園的下午班，其後就會一手推購物車，一手提購物袋到深圳超市買餸。

從片段中可見，6個馬鈴薯只需人民幣¥1.9元一袋，酸奶一瓶只需人民幣¥9.9元，急凍食品大約幾元至十元。而香港人都不陌生的灣仔碼頭，急凍燒賣都是20多元，一大瓶橙汁就人民幣¥9.5元，總共花了100多元就買齊約15件食品。相比之下，在香港超市則需要約2-3倍的價錢才買到所需的食品。港媽更指：「這裡是深圳最貴的區，但是超市的價格還挻便宜的。好擔心住這裡的富人，他們的錢花不完怎麼辦呢？」

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但有網民質疑來回深圳買餸的時間成本比節省的金錢更高。港媽由下午一時正送女兒去上學，再去深圳買餸，返回香港後再取快遞，最後才去接四時半放學的女兒，證明北上買餸的時間不算很長，除了節省金錢，時間成本亦是可接受的。