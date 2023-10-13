深圳餐廳創凍檸茶進化版 一方法唔加冰變凍飲　網民:呢啲咪進步

自疫情通關之後，不少港人一到周末或長假期便湧到深圳消費，從各大口岸過關場面以及深圳商場逼爆便反映真相。可能大家因疫情太耐無返過內地，港人都驚訝深圳的發展很迅速，有網民就在社交平台發文指，發現有深圳餐廳的凍檸茶進化版，驚讚內地人做生意夠食腦，惹來不少網民認同，及同時狠批香港的商人不進思取，以致香港近年大落後於內地。



深圳大灣區國內吃喝玩樂開心分享區FB截圖

有網民近日在「深圳大灣區國內吃喝玩樂開心分享區」發帖文，指近日到深圳消費，發現一間餐廳的凍檸茶「已進化到不加冰」，而是用一條檸檬茶雪條取代，在飲品旁還加上一小樽檸檬茶作添飲用，認為內地商人相當有創意，「只有你諗唔到，沒有他做不到」。仔細觀看該凍檸茶內並沒有實體檸檬。

近年香港經濟不景氣，不少食肆因大量港人北上消費呻晚上無夜市。《淪落人》劇照

樓主逐說該雪條是用檸檬茶做，並非由水結成的冰條，「大熱天時坐低，可以一啖凍檸茶，一啖食雪條，超爽」。不少網民對該設計也大為讚賞，「呢啲咪進步囉」，認為香港的食肆老闆就是欠缺這份創意，沒有心好好經營，「其實硬成本又增加幾多呢？主要係有無心做」，更笑指香港人常讚自己最有創意同生意頭腦，內地則只識抄襲，「淨講近10年真的唔見邊度抄邊度」，嘲香港人「淨係識諗舊“屎”」。

不過也有網民認為這杯是香精飲品，「原始檸檬茶健康啲」，也奇怪香港某一飲食集團的凍檸茶沒有檸檬要捱轟，為何「上到大6（陸)冇檸檬就變左(咗)進步」，大家認為究竟雪條檸檬茶是創意還是只是噱頭的精製飲品?不妨在留言區表達你的睇法。