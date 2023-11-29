2023年度最爛韓劇《驅魔麵館2》排第5《仙女榴槤》玩婆媳戀惹爭議

追劇最怕追到虎頭蛇尾的“雷劇”，真的會越看越心塞啊！最近，韓國媒體向200名業界人士做了一項調查，選出了“2023年最爛的韓劇”名單。



令人驚訝的是，有幾部韓劇還是很挺受歡迎的！你追看的韓劇，是否有在以下的名單裡出現呢？ （點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 23

1. 仙女榴槤（37票）

最爛韓劇的第一名是《仙女榴槤》。這部韓劇的編劇是“狗血劇教母”林成漢，每部作品狗血出新境界，其中在《仙女榴槤》裡，每個角色都有著複雜的前世今生關係，還大搞“婆媳戀”而引起爭議。雖然在韓國的收視率不算太差，但狗血劇情實在有點太誇張。

2. 7人的逃脫（26票）

沒想到熱門韓劇《Penthouse》（頂樓）的編劇金順玉也救不了這部作品！《7人的逃脫》也是一部妥妥的狗血劇，有著各種毀三觀的劇情，開播後評價兩極化，但不少人都大罵這部劇“爛尾”，業界人士也認為這部的故事情節過於具有“挑釁性”。

3. 真的出現了！（23 票）

《真的出現了》由安宰賢、白珍熙及《黑暗榮耀》裡的空姐車珠英主演。這部劇曾鬧出“演員退出”的風波，到播出後被批評“主演的演技不足”，導致收視率變得很低，還有反覆使用“出生秘密”來作為劇情的素材，令不少戲迷都看膩了這種情節。

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+ 29

4. 純情拳擊手（13 票）

《純情拳擊手》的討論度不高，但相信是因為女團I.O.I出身的演員金素慧先前曾爆出校園欺淩醜聞，而導致這部得票數比較多。金素慧在這部劇的演技也未能扭轉她在韓國的風評。

5. 驅魔麵館2（10票）

《驅魔麵館》以刺激精彩的故事受到全球劇迷的歡迎，因此當《驅魔麵館》宣佈要推出第二季時，不少人都感到期待。使用超能力來驅魔的題材固然很吸引人，但第二季的評價可說是徹底翻車了~ 相信是因為《驅魔麵館2》換了編劇，令故事劇情不如第一季，整部劇的CG也被嘲令人“很出戲”。此外，男主角趙炳圭先前也曾陷入校園暴力爭議，形象大受影響。

6. 歡迎來到王之國（8 票）

《歡迎來到王之國》的上榜也讓人感到很意外，畢竟男女主角都會韓國偶像團體出身，分別是2PM的俊昊和少女時代的允兒，兩位高顏值的歌手兼演員同框演戲，人氣及顏值都不在話下，但評論員給出了誠實的評價——這部劇的看點也只剩下俊昊和允兒了。

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+ 21

7. 潘朵拉：被操縱的樂園（8 票）

《Penthouse》沈秀蓮化身打女搞復仇！相信有不少《Penthouse》迷原本都相當期待這部劇，但不少人認為這部劇的情節及任務線太過於複雜，讓人沒辦法好好觀賞。

8. 寶拉！黛博拉（6 票）

《寶拉！黛博拉》由劉仁娜主演，是一部甜寵愛情喜劇。雖然討論度並不是太高，但不少人都稱讚這部劇輕鬆好看，討論愛情觀的劇情又很貼近真實，可以與觀眾引發共鳴，但也有讓人尷尬的場景。也有人評價，整部劇全靠劉寅娜的carry~

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+ 19

9. 還魂2：光與影（5 票）

《還魂》第一季播出時成了黑馬韓劇，大結局時刷新其收視率新高，也讓不少人期待第二季。但很可惜，《還魂2》被批劇情節奏太拖，也不像第一季那麼有趣了。

10. 人生勝利組 & 消防廳旁員警廳2（4 票）

雖然《人生勝利組》和《消防廳旁員警廳2》在韓國的收視率都呈低迷，雖然一開始很多戲迷的期待，但很可惜高開低走了！《人生勝利組》劇情反轉不斷，但越到後半部分卻讓人越看不下去，大結局被批“爛尾”。《消防廳旁員警廳2》則是在第二集就給觀眾震撼彈，作為重要角色的男二，居然在第二集就下線了，荒唐的劇情設定讓不少戲迷無法接受。

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