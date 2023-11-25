泰國看電影前起立致敬？ 一日唱幾次國歌？一文睇清7個泰國冷知識

泰國一直都是港人熱愛的旅游聖地，但去到外國地方旅游，自然要入鄉隨俗，當地的文化與香港多少都有點出入，《開罐Opener》就爲大家合集了七個泰國冷知識，大家一起來看看吧！



泰國有著各種各樣的文化習慣，雖然港人到泰國旅遊時間有限，但有時候都會在一些細節中體現到文化差異，以下七個泰國冷知識，大家一起來看看知道多少個吧！

1.數字手勢不同

圖片來源：Learning East

香港人平時習慣的「1、2、3、4、5、6、7、8、9、 10」的手勢和泰國其實大不同，例如在香港數字手勢「 7 」 通常是將兩隻手指倒轉，形成「7」的模樣，而在泰國，其實這樣比真的只代表兩個人，在泰國想要比「7」，便要伸出兩隻手，一隻手給「5」，一隻手給「2」，加起來成爲「7」，又或者像是「捏手指」來表達，而通常超過10的數字就不會比手勢了。

2.特別電梯樓層

圖片來源：Youtube Kimmy World Words So 握握手

在香港即使數字「4」不吉利，但在日常生活中依然會使用這些數字。但相信有去過泰國的都留意到，在曼谷市中心有部分電梯樓層，會跳過「 13 」樓 以「 12A 」代替！但原因正正就是因爲不吉利， 因爲其實有很多歐美人士都會選擇來泰國定居，但歐美國家因爲黑色星期五事件而不喜歡「 13 」這個數字，因此爲了吸引歐美人來定居，很多公寓就把「13」取消掉， 加上泰國的數字「 13 」 跟泰文字的鬼寫起來很相似，因此有部分泰國人也不喜歡「13」這個數字。

3.看電影前要起立致敬

圖片來源：中國報

在香港正式看電影前都會有一些電影預告或廣告，在泰國一樣也有，但就在播完這些電影預告或廣告後，還會另外播一段歌頌泰皇的影片，這時候全場的人都要起立致敬，以示尊重，這段歌頌泰皇的影片播放結束後，才會正式播放電影。

4.一天播兩次國歌

圖片來源：Youtube@Carol Li

在香港只有大型活動，或者國慶等等的節日才會公開播放國歌，但在泰國一天會播放兩次國歌，在泰國每天早上8點、晚上6點都會播國歌，甚至電視節目一到這兩個時段都會被切換成國歌畫面，因此在泰國聽到泰國國歌，都會停下來以表尊重。

5.供奉小廟

香港只有數個地方會有廟可以供奉，最有名的就是黃大仙，但在泰國每個區域、村莊，甚至在百貨公司的外面都可以看到小廟。泰國人相信靈魂是無所不在的，每個房子、土地、大樹都有自己的靈魂，所以他們會在搬新家時會到相對應小廟拜地主，以求保平安、祝事事順利！泰國小廟實在太多特別形式，例如有小廟是在一棵大樹上，在上面綁很多絲帶來求樂透號碼。

6.顏色的意義

圖片來源：知乎@FOTAIRE家居

在香港除非有其他特別活動，在日常生活中沒有特定的顔色意義，但在泰國的一周七天，每天都有對應不同的顏色，分別是「星期一黃色」、「星期二粉紅色」、「星期三綠色」、「星期四橙色」、「星期五藍色」、「星期六紫色」、「星期日紅色」。每個人出生的那天是星期幾，對應的顏色就是你的幸運色，有些泰國人也會在不同的星期穿上不同對應的衣服顏色。但如果當天是有關泰國皇室的節日，泰國人就會統一穿黃色。

7.便利店前的流浪狗

圖片來源：ETtOADY

香港的便利店門口通常都乾乾淨淨在泰國便利超商的門口，有時候都會躺很多流浪狗舒服的吹冷氣，店員也不會把狗狗趕走，有部分路人也會買東西給流浪狗吃，十分有愛心！