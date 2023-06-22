泰國3間必去搞鬼主題餐廳　避孕套人偶/古老神廟/猛男打卡餐廳

去到泰國旅行一定會見識人妖餐廳、街邊市集小食等，而這3間未必人人都見識過，但絕對可以令你大開眼界，更進一步認識泰國。我們就為大家準備了3間非同凡響的餐廳推薦給喜歡感受當地文化的你。



「76 Garage」Facebook相片

1. 避孕套餐廳

捲心菜和避孕套餐廳（Cabbages & Condoms）是以避孕套主題聞名，店內有很多用避孕套所造的人偶，更有「避孕套樹」樹上掛滿了用避孕套造成的花，甚至連燈罩都是避孕套造型，客人可以當作打卡位。據了解，老闆之所以開這家避孕套餐廳，是為了普及避孕套減少性傳播疾病。有不少客人都很欣賞餐廳的理念，既有趣又玩味十足。而且餐廳會在客人完成就餐後送避孕套給他們，確實是給予客人充實的體驗。

+ 5

捲心菜和避孕套餐廳有2間分店，一間位於曼谷的市中心。而另一間則屹立於芭提雅的海邊，地方稍為偏僻所以十分寧靜舒適，整座餐廳的裝潢猶如泰山的樹屋，令人感覺身處在樹木叢林之中。餐廳的佔地面積非常大，有兩層樓，甚至有泳池供來賓享用。這間餐廳十分適合喜歡去泰國渡假的朋友。

捲心菜和避孕套餐廳（曼谷）地址：10 Sukhumvit Soi 12 | Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand（從BTS Asok站步行10-15分鐘)

營業時間：11:00 – 22:30

捲心菜和避孕套餐廳（芭提雅）地址：366/11 Moo 12 Phra Tamnuk Soi 4 Road, Pattaya 20150, Thailand

營業時間：7:00 – 23:00

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2. 古老神廟餐廳

古老神廟餐廳（The FACES Gallery & Gastro Bar）位於清邁古城區的夜市旁，故而帶點熱鬧亦頗高人流。整間餐廳的裝潢都營造岀古老廟宇的風格，外牆是古城風格，裏裏外外都放滿了泰國的佛像亦是它的聞名之處。適合喜歡打卡的朋友仔去體驗，如果身穿泰服，更加是有打扮有場景！

+ 6

但如果想清晰看清楚佛像的外貌就最好日天的時候去，因為入夜之後天色太暗，能見度都相對較低。但無論日天還是晚上去都很有「Feel」。

地址：33 ถนน Ratchamanka Soi 6, Phra Sing, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50200, Thailand

營業時間：13:00 – 22:00

交通：鄰近清邁門夜市

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3. 小鮮肉男模餐廳

位於曼谷的小鮮肉男模餐廳（76 garage）非常受大眾歡迎，亦有不少網紅和Youtuber到訪。店內主打所有侍應都是肌肉猛男，衣著風格狂野、性感、可愛，甚至半裸上身「show肌」。他們會不斷在餐廳行走，不時就會停下來在餐桌旁邊跳舞，更會和食客互動貼身熱舞。如果恰巧碰上表演環節，猛男侍應更會上台唱歌熱舞。但如果這些尚未滿足到你，晚上11點更會有脫衣舞泳池派對，一眾猛男只穿泳褲在餐廳中央的泳池行走，更可以向他們打賞，要求公主抱與他們拍照。但如果想一睹泰國的猛男餐廳，又想享受家庭樂，都可以加購生日蛋糕與一群猛男大合照，更可以一起大合唱生日快樂歌。

+ 5

地址：149/1 Pradit Manutham Road, Khet Lat Phrao, Bangkok 10230, Thailand

營業時間：18:00 – 01:00

交通：曼谷市區乘搭計程車約40-60分鐘