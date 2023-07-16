泰國傳統刺符可升運+避險？港男親述刺符經歷：3件事終身不能做

想升運、改善運勢，不少人都會選購適合自己的水晶和佛牌，但透過紋身來改善運勢又有沒有聽過？泰國一種古老的玄學文化「刺符」起源古時的戰國時代，一直流傳至今，由「法力高強」的憎人用鋼鐵製成的刺針一針一針刺出圖案，聲稱可以升運、避險的作用。《開罐》訪問了一位曾試過刺符的香港男生，分享他個人刺符經歷。



回溯到古時泰國士兵們為了在戰場上保命，會到寺廟裡向高僧求取避險的聖物，可是在戰場上往往是以命相搏，很容易把護身聖物弄丟，後來就有高僧直接將符字刺在士兵的天靈蓋上，然後以經咒加持，這種「護身符」也逐漸演變成符咒經文直接紋在身上，直到約百年前，泰國才逐漸的盛行將泰國神獸紋在身上，將神獸的形態轉化成潛藏的威力。

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刺符由憎人用鋼鐵製成的刺針一針一針刺出圖案，所以刺符者需有特強的忍耐能力來承受痛楚。刺符者要先配對適合自己事業的守護神或本尊，再選擇要進行哪一種刺符儀式，一種是以墨汁刺符，而另外一種是用油刺符，而以墨汁刺符的圖案清晰可見，而以油刺符則有分肉眼可見和隱形兩種，據指經過師父的「特定加持」後，刺符才會產生「功效」，發生危險時便會產生防護功能，更聲稱可以刀槍不入，避險於無形中。

Jerry表示他的刺符是由泰國高僧來港時在佛堂為他刺。（ 受訪者提供）

身上有兩個刺符的港男Jerry（化名）接受《開罐》訪問時表示，曾聽說刺符有助提升運勢，本身信奉泰國佛教的他一直躍躍欲試。直至月前有泰國高僧來港，他便給了5千多元捐款，在香港一間佛堂做了兩個刺符。

「其實跟紋身相似，剛完成後非常疼痛，傷口要待一兩個星期後才完全康復。」而他的兩個刺符分別是由泰國高僧設計的圖案，聲稱各方面都可以升運；另一個則是水龍，寓意上天下海，無論在哪裡都可以「搵食」，達至招財的效果，但原來不同圖案的刺符相應都有不同的禁忌，Jerry表示自己在刺符後有三不可，「不可以在馬桶吐痰，不可以食楊桃和不可以讓別人「跨」過自己，否則就會影響功效。」究竟刺符後是否真的可以提升運勢呢?Jerry笑言未感覺到實際效用，近日更相繼分手和失業。不過也有說若刺符者多行善，運氣則自然來，真的信不信由你。

受訪者提供

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