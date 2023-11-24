政府工空缺｜10份筍工化驗師頂薪逾$11萬　8部門請人DSE零經驗20K

政府近日再釋出多份政府工，《開罐》為大家整合10份政府筍工，當中涉及8個政府部門請人，當中保安局佔了3個職位，包括數碼媒體助理、多媒體製作主任、以及活動推廣助理，有志加入公務員行列就看看有無一份啱你心水。



【政府化驗所-化驗師】

月薪：$60,065起

截止日期 :07/12/2023 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) (i) 持有本港大學頒發的化學、生物化學或法證科學一級或二級榮譽學位(學士學位須以化學、生物化學，或法證科學為主修科目，即修畢的學分或試卷必須有三份之二為化學、生物化學或法證科學科目)，或具備同等學歷，並持有本港大學頒發的化學、生物化學、法證科學、食物科學或環境科學碩士學位，或具備同等學歷；或

(ii) 持有本港大學頒發的化學、生物化學或法證科學一級或二級榮譽學位，或具備同等學歷，並在畢業後有兩年相關的工作經驗；以及

(b) 在綜合招聘考試的能力傾向測試取得及格成績；

(c) 在綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用及英文運用）的語文能力要求方面取得「一級」成績，或具備同等成績；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

在政府化驗所或其他政府部門負責進行科學、分析和調查工作，督導和訓練員工，以及其他管理工作。(化驗師或須接受在政府化驗所內的跨部職位調派。)

薪酬:

總薪級表第27點(每月60,065元)至總薪級表第44點(每月116,165元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄 ✔️

申請表格[G.F.340 (7/2023修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心及勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk)下載。

申請人須於截止日期或之前送交或郵寄已填妥的申請表格，須連同相關的証明文件副本：(一)學歷(包括證書及修業成績單)；(二)綜合招聘考試成績或同等考試成績；(三)工作證明；(四)《基本法及香港國安法》測試成績；以及(五)個人履歷到九龍何文田忠孝街八十八號何文田政府合署七樓政府化驗所人事組。如以郵寄方式遞交申請表格，請在信封面註明「申請化驗師職位」。

申請人如在網上遞交申請，必須於二零二三年十二月十四日或之前，將所有相關文件副本寄交到查詢地址，並於信封面和文件副本上註明網上申請編號。

【教育局-課程主任[校本課程發展(中學)－公民與社會發展科/個人、社會及人文教育] (EDB/CSD/443/23) 】

月薪: $79,930

截止日期 :08/12/2023 18:00:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有香港所頒授有關中國歷史、經濟、地理、歷史、通識教育或社會科學的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷；

(c) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷[中文運用及英文運用]中取得「二級」成績，或具備同等成績；

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績；

(e) 於取得有關學歷後，具備不少於6年與公民與社會發展科/個人、社會及人文教育教學及/或參與課程發展的相關經驗；其中不少於4年在高中任教。擁有4年或以上相關主任級別經驗者優先；

(f) 熟悉本地教育制度和課程改革情況；以及

(g) 申請⼈或須於遴選面試當天參加筆試。

職責:

(a) 就公民與社會發展科與個人、社會及人文教育的校本課程發展，以及根據課程倡議如價值觀教育及國民教育等，為中學提供到校專業支援服務；

(b) 發展有效的學與教和評估策略及課程資源，提升學生的學習成效；

(c) 發展和提升課程領導者的專業能力，並為學校舉辦專業發展活動，以促進課程發展；

(d) 推廣支援服務在學與教方面的積極影響；

(e) 協助學校把以實證為依據的做法轉化成概念，以獲取在課程的策劃、學與教和評估方面相關的實際情境知識；

(f) 協助處理組內的行政工作；以及

(g) 需要時執行其他獲指派的職務。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期2.5年。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄✔️

申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。申請書須於截止申請日期或之前送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈12樓1222室 教育局課程支援分部。

【環境保護署-項目統籌員（減廢及社區回收）】

月薪:$22,525

截止日期: 08/12/2023 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 在科學或工程，或相關科目中，考獲香港的大學、理工、香港專業教育學院、科技學院或工業學院頒發的文憑或高級證書，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科成績達第2級或以上，或同等成績；

(c) 具備良好的中、英文寫作和會話能力，能操流利普通話佔優；以及

(d) 具備良好的電腦應用程式知識，包括微軟文書處理、試算表、簡報及中文輸入法（例如倉頡／速成）。

職責:

(a) 協助統籌、推廣和籌辦各項環保運動、項目和活動；

(b) 審批、處理和監察各項環保計劃的申請；

(c) 協助進行實地視察和調查，包括擬備實地視察報告；

(d) 聯絡持份者（例如承辦商和公眾人士）和處理查詢；

(e) 為項目管理提供行政支援（例如文書支援和檔案管理）；以及

(f) 履行上司指派的其他職務。

其他相關的工作要求：工作時間及地點或會按部門的運作需要而變更。獲取錄者可能需要(a)不定時及超時工作，包括在晚上、周末、周日和公眾假期工作；以及(b)在戶外和偏遠地點工作。

聘用條款:

獲錄用者會按非公務員合約條款聘用，為期一年。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄✔️

申請書G.F. 340（Rev. 7/2023） 可於民政事務總署各區民政事務處的民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，亦可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

以親身或郵寄方式遞交的申請書須於截止申請日期或之前送達九龍九龍灣常悅道11號新明大廈5樓環境保護署（經辦人：行政主任(減廢及社區回收)91），信封面須註明申請的職位名稱。

【醫務衞生局-高級經理(自願醫保計劃)】

月薪： $79,930起

截止日期 : 07/12/2023 18:00:00

+ 2

入職條件:

1. 持有本港大學所頒授的學士學位，或具同等學歷；

2. 符合語文能力要求，即在香港中學會考或香港中學文憑考試的中國語文科及英國語文科成績至少達第3等級，或具同等學歷[1]；以及

3. 取得有關學歷後，具備至少十年的相關全職工作經驗：

(a) 保險產品設計和開發；或

(b) 保險公司的精算分析工作；或

(c) 與保險相關的研究和分析；或

(d) 保險營運(如風險核保、醫療核保、預先批核╱索償管理)。

保險中介和前線服務(例如客戶服務)的經驗不納入上述範圍。

符合下列條件的申請人將獲優先考慮

1. 主修精算、保險或醫療健康相關學科；

2. 擁有香港執業精算師資格或醫護專業人員資格；

3. 中英文良好；

4. 熟悉醫保巿場的發展和運作，例如產品設計、精算實務及/或核保及理賠業務；

5. 具備出色的分析能力和社交技巧，並能適應步伐快速的工作環境；以及

6. 具備將研究成果轉化為書面/口頭建議的能力。

薪酬:

月薪港幣79,930元至98,810元(視乎經驗而定)

聘用條款:

獲取錄者會按非公務員合約條款聘用，為期一年。續約與否須視乎工作表現、工作需要及資源是否足夠而定。

申請方法

互聯網 X

郵寄✔️

1. 申請表格(G.F.340 [(7/2023修訂版)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

2. 申請人須把填妥的申請表格，連同公開考試成績、學歷證明書、專業資格證明書、工作證明及其他相關證明文件的副本，於截止申請日期及時間或之前郵寄至九龍觀塘道392號創紀之城6期2902室自願醫保計劃辦事處 。信封上須註明「申請高級經理(自願醫保計劃)職位」

【地政總署-產業助理】

月薪 $21,380

截止日期 :11/12/2023 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有香港任何一所理工大學／理工學院或香港專業教育學院／科技學院／工業學院頒發的估價及物業管理文憑或高級證書，或具備同等學歷；以及

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考，中國語文科和英國語文科，考獲「第2級」或以上成績，或具備同等成績。

職責:

(a) 協助處理有關土地徵用、土地批售、執行契約條款、土地管理、短期租約租賃和短期更改土地用途申請等的工作；

(b) 進行實地視察和擬備視察報告；

(c) 調查土地業權和查核建築圖則；

(d) 分析土地／物業的交易和擬備相關的報告；以及

(e) 草擬估價及評估報告、租賃協議及批租條件。

聘用條款:獲取錄的申請人將按非公務員合約條款聘任，為期一年。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄✔️

(a) 申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b) 已填妥的申請表格，連同有關證書及修業成績表副本，須於截止申請日期或之前送達香港北角渣華道333號北角政府合署21樓地政總署聘用組。信封面須清楚註明「申請產業助理職位」。

(d) 申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期後的一星期內把有關證書及修業成績表的副本寄交下列聯絡地址，信封面須清楚註明「申請產業助理職位」及網上申請編號，並在文件副本的每一頁上註明網上申請編號。

【香港公共圖書館-流動圖書館助理員】

月薪: $20,100

截止日期: 15/12/2023 18:00:00

+ 4

入職條件:

(A) 持有有效的私家車、輕型貨車及中型貨車駕駛執照﹝即香港駕駛執照車輛類別代號1, 2 及18﹞；

(B) (i) 在香港中學文憑考試必修部分／延伸部分的數學科及另外四科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考數學及另外四科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；

(C) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；及

(D) 對一般電腦軟件有相當認識(如MS Word、MS Excel 及中文輸入法)。

註: 申請人須於申請表格「專業資格」欄內，列明所持有之有效香港駕駛執照車輛類別代號，並夾附有關駕駛執照副本。申請人將須要通過由政府物流服務署舉行的駕駛測試及獲發駕駛有關政府車輛的許可證方會獲聘。

職責:

(A) 駕駛流動圖書車；

(B) 提供圖書館資料借還服務；

(C) 提供基本的圖書館讀者查詢服務；

(D) 執行一般文書及其他後勤辦公室工作；

(E) 運送各類圖書館資料及為此類資料進行分類、排序上架、封套、戳印、修補及清理等工作；

(F) 維持流動圖書館內的秩序；

(G) 確保流動圖書館安全運作，並向上級報告任何需要維修的項目；

(H) 監督或執行流動圖書館的清潔工作；及

(I) 為流動圖書館接駁電源。

工作時間：每星期工作45小時﹝不包括用膳時間﹞；須不定時工作及於星期六、日及公眾假期輪班當值。

(註：受聘人會被調派到不同流動圖書館或公共圖書館工作；及須穿著制服。)

聘用條款:獲取錄的申請人將會按非公務員合約條款聘用，為期一年。

申請方法:

互聯網 X

郵寄✔️

申請表格 [G.F. 340（7/2023修訂版）] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/application/331.html) 下載。

申請人須把填妥的申請表格在截止申請日期或之前送達香港銅鑼灣高士威道66號 香港中央圖書館11樓 康樂及文化事務署香港公共圖書館行政組。請在信封面上註明「申請非公務員合約流動圖書館助理員職位」。

【保安局-數碼媒體助理】

月薪：$26,160

截止日期 :08/12/2023 17:00:00

+ 4

入職條件:

(a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，其中一科為數學，或具同等學歷；或(ii)在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，其中一科為數學，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；

(c) 在畢業後曾全職擔任相關工作並具備最少兩年經驗，包括支援設計、市場推廣、品牌建立、公共關係、互動媒體、廣告或營運社交媒體的工作；

(d) 具備良好的中文及英文寫作能力，能操流利的粵語和英語及基本的普通話；

(e) 精通電腦軟件應用程式，包括MS Word、Excel及PowerPoint、Adobe設計軟件如Adobe Photoshop、Adobe Illustrator及Adobe Premiere等，具備有關流動應用程式及網頁界面設計的技巧及經驗則更佳；

(f) 精通使用各種拍攝工具及技術；

(g) 能夠輪班工作，並經常在緊迫的期限內、長時間且不定時工作，以及在公眾假期工作；以及

(h) 具備政府相關工作經驗將獲優先考慮。

職責:

(a) 為社交媒體平台構思及創作內容，包括活動策略、文案、圖像設計和視頻；

(b) 負責於室內及户外環境拍攝照片及影片，設置燈光及錄音；需編輯相片及負責後期製作；

(c) 剪輯影片、加上特效及負責後期製作，適用於各個媒體平台（包括但不限於社交媒體平台、手機應用程式館和網站）；

(d) 管理保安局社交媒體平台；

(e) 協助監測市場推廣策略和宣傳計劃的成效，分析數據並撰寫報告；

(f) 管理及維護保安局手機應用程式，協助用戶測試；

(g) 在有需要時執行其他相關職務；以及

(h) 申請人如具備資料搜集及創意寫作的經驗將獲優先考慮。

聘用條款:

獲錄取者將按非公務員合約條款聘任，為期十二個月。獲聘任者須於2023年12月上任。合約屆滿後，是否獲續聘，須視乎屆時本局的服務需求及受聘者的工作表現而定。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄 X

申請人須於截止時限前(2023年12月8日下午5時)透過公務員事務局網站 (http://www.csb.gov.hk) 網上提交申請表[通用表格第340號(Rev. 7/2023)]。

申請人須在網上申請表格上列明有關學歷及就業紀錄，連同職銜及詳細職責說明。

申請人如持有香港以外學術機構所頒授的學歷，必須於截止時限前(2023年12月8日下午5時)電郵遞交有關學術機構所簽發的證書、成績單及列明有關課程授課形式(例如全日制／兼讀制、在當地院校上課／遙距授課等)的證明文件副本至sb-recruit@sb.gov.hk。另外，申請人的工作經驗證明文件副本、設計作品集亦請電郵至sb-recruit@sb.gov.hk，須在電郵標題註明網上申請編號。

申請人須在網上申請表格上填寫電郵地址，作聯絡和通知用途。

【保安局-多媒體製作主任】

月薪 ： $37,540

截止日期 :08/12/2023 17:00:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有由香港任何一所大學所頒授的學士學位，以主修創意媒體、媒體設計、攝影製作、平面設計或數碼媒體為佳，或具備同等學歷；

(b) 在取得學位後曾全職擔任多媒體影像製作且具備最少兩年經驗，以支援包括市場推廣、品牌建立、公共關係、互動媒體、廣告或社交媒體市場推廣的工作；

(c) 具備良好的中文及英文寫作能力，能操流利的粵語和英語及基本的普通話；

(d) 精通電腦軟件應用程式，包括MS Word、Excel及PowerPoint、Adobe製作軟件如Adobe Premiere、Adobe After Effects、Adobe Photoshop、Adobe Illustrator及Final Cut Pro等，具備有關圖像設計及社交媒體營運的技巧及經驗則更佳；

(e) 熟悉各種社交媒體平台的運作，包括發佈內容和整合報告；

(f) 製作和編輯多媒體內容並兼具創意，包括圖像、影片和動畫等；

(g) 熟悉小型無人機操作及攝影；以及

(h) 能夠輪班工作，並經常在緊迫的期限內、長時間且不定時工作，以及在公眾假期工作。

(備註：申請人如為成功完成民航處認可的小型無人機訓練課程並已申請成為進階等級遙控駕駛員，會獲優先考慮。)

職責:

(a) 負責拍攝影片，包括攝影機或手機操作、燈光設置和錄音等；

(b) 編輯及剪接影片，負責後期製作，以發放到不同媒體平台上，包括但不限於社交媒體平台、流動應用程式及網頁；

(c) 為影片概念和內容、社交媒體文字、圖像和短片等提出及策劃創新意念；

(d) 協助管理和營運社交媒體平台，和協助製作宣傳品、展覽、街頭推廣、戶外展以及視聽演講等；以及

(e) 履行任何其他被指派的工作。

聘用條款:

獲錄取者將按非公務員合約條款聘任，為期十二個月。獲聘任者須於2023年12月上任。合約屆滿後，是否獲續聘，須視乎屆時本局的服務需求及受聘者的工作表現而定。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄X

申請人須於截止時限前(2023年12月8日下午5時)透過公務員事務局網站 (http://www.csb.gov.hk) 網上提交申請表[通用表格第340號 (Rev. 7/2023)]。

申請人須在網上申請表格上列明有關學歷及就業紀錄，連同職銜及詳細職責說明。

申請人如持有香港以外學術機構所頒授的學歷，必須於截止時限前(2023年12月8日下午5時)電郵遞交有關學術機構所簽發的證書、成績單及列明有關課程授課形式(例如全日制／兼讀制、在當地院校上課／遙距授課等)的證明文件副本至sb-recruit@sb.gov.hk。另外，申請人的工作經驗證明文件副本、設計作品集亦請電郵至sb-recruit@sb.gov.hk，須在電郵標題註明網上申請編號。

【保安局-活動推廣助理】

月薪：$25,115

截止日期 :30/11/2023 17:00:00

+ 4

入職條件:

(a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等[註(1)]或以上成績，其中一科為數學，或具同等學歷；或(ii)在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，其中一科為數學，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；

(c) 具良好中英文書寫及溝通能力，如操其他亞洲語言者佔優；

(d) 具良好的溝通技巧，能夠在面對壓力環境下獨立工作；以及

(e) 懂得操作常用電腦軟件包括中英文打字，MS Word、Excel and PowerPoint等；

申請人具備以下條件可獲優先考慮：

(a) 平面設計和製作活動宣傳材料的技巧、知識和經驗；

(b) 在政府部門或非政府機構籌辦青年項目和活動方面有相關經驗；以及

(c) 在籌辦非華語社區活動有相關經驗。

職責:

(a) 為沙頭角碼頭開放試驗計劃及其他青年活動提供支援服務（需在星期六、日及公眾假期工作）；

(b) 就保安局轄下各類青年活動與服務對象、學校及相關機構及個人聯絡；

(c) 協助安排各類活動項目，包括與各政府部門、非政府機構及相關團體統籌活動事宜；

(d) 設計及制定計劃細節；

(e) 對擬採購的商品或服務項目進行市場調查；

(f) 為相關項目提供文書服務及其他行政支援；

(g) 協助製作草圖、計劃書和地圖、協助印刷工作及佈置場地；

(h) 協助擬備紀念品、處理庫存物資和其他物品等物流安排，和嘉賓接待；

(i) 參與開展相關項目的活動和其他職能工作；以及

(j) 在有需要時執行其他相關職務。

聘用條款:

獲錄取者將按非公務員合約條款聘任，為期十二個月。獲聘任者須於2023年12月上任。合約屆滿後，是否獲續聘，須視乎屆時本局的服務需求及受聘者的工作表現而定。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄X

申請人須於截止時限前(2023年11月30日下午5時)透過公務員事務局網站 (http://www.csb.gov.hk) 網上提交申請表[通用表格第340號 (Rev. 7/2023)]。

申請人須在網上申請表格上列明有關學歷及就業紀錄，連同職銜及詳細職責說明。

申請人如持有香港以外學術機構所頒授的學歷，必須於截止時限前(2023年11月30日下午5時)電郵遞交有關學術機構所簽發的證書、成績單及列明有關課程授課形式(例如全日制／兼讀制、在當地院校上課／遙距授課等)的證明文件副本至sb-recruit@sb.gov.hk。申請人電郵證明文件副本時，須在電郵標題註明網上申請編號。

【水務署-合約抄錶員】

月薪 $15,660

截止日期:08/12/2023 23:59:00

+ 2

入職條件:

(i)完成中四課程，或具同等學歷(學科包括中國語文、英國語文及數學科)；以及

(ii)具備相當於中四程度的中、英文語文能力。

職責:

合約抄錶員的主要職責是抄錄水錶度數及在工作地點執行一般的檢查職務。

(註: 有關人員須穿著制服工作。)

聘用條款:

獲取錄者將按非公務員合約條款受聘，為期一年。續約與否視乎屆時本部門的服務需要及受聘人的工作表現而定。

申請方法:

互聯網 X

郵寄✔️

申請表格(G.F. 340 (Rev. 7/2023))可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達聯絡地址。

已填妥的申請書須連同入職要求

（i）學歷資格證明文件副本（包括成績表或其他獲認可的同等學歷證明文件需證明你已完成中四課程，學科包括中國語文、英國語文及數學科）；及

( ii）有關你取得中四或以上程度中文及英文語文能力的證明文件副本（包括成績表或其他獲認可的同等學歷證明文件需證明你於中文科及英文科取得及格成績），以親身或郵寄方式於截止申請日期或之前送交香港灣仔告士打道7號入境事務大樓48樓水務署招聘組，信封面須註明「申請合約抄錶員」。