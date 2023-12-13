叱咤我最喜愛歌曲20強領先名單出爐　MIRROR鏡仔9首歌入圍撼尹光

「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023」我最喜愛歌曲大獎本周開始給樂迷第一輪投票，由全年903專業推介上榜歌中選出十強。商台今午在社交平台公布首輪投票暫時領先的20強名單，而尹光光Ｂ的《Dear Myself》被網民推舉之下，成功殺入20強!



從商台公布的２０強名單當中，MIRROR成員佔了９首，當中姜濤佔了兩首，分別是《濤》和《DUMMY》，其餘六首則為ＭIRROR《Catch a Vibe－李駿傑Jeremy的《CLOSER》、呂爵安的《E先生 愛人執照》柳應廷阿Jer的《JM單身9》、江𤒹生Anson Kong的《Keep Rollin’》、盧瀚霆Anson Lo的《MONEY》、陳卓賢Ian的《再見 寧靜海》。而受到網民力捧的尹光光B的《Dear Myself》，在連登仔的力薦下也攻入20強，不過餘下10強的歌曲都是人氣團隊或實力歌手，由於第四階段投票會於星期五 (12月15日) 中午12時截止，還有兩天衝刺，光B是否能最後攻入１０強，仍是未知之數。

商台公布的２０強名單（依筆劃排名)：

52赫茲－KOLOR

Catch a Vibe－MIRROR

CLOSER－李駿傑

Dear Myself－尹光 Featuring : Wan K.

DUMMY－姜濤

E先生 愛人執照－呂爵安

JM單身9－柳應廷

Keep Rollin’－江𤒹生

Little Magic－炎明熹

MONEY－盧瀚霆

Speak Love－COLLAR

一把火－Lolly Talk

世一－MC 張天賦

只要你不尷尬－洪嘉豪

企好－Gin Lee

再見 寧靜海－陳卓賢

你的世界－林家謙

伸縮自如的愛－陳蕾

濤－姜濤

隱形遊樂場－張敬軒

有連登仔紛紛預測賽果，有指尹光的《Dear Myself》雖受網民力捧，但要打入10強絶非易事，故入最後５強可能是《DUMMY》《MONEY》 《隱形遊樂場》張敬軒《再見 寧靜海》《世一》（MC 張天賦）。而近日被連登仔追捧及在網上催票的女團lolly talk，其歌曲《一把火》也成功打入20強，看來連登仔對叱咤有一定影響力。