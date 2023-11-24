尹光入叱咤5強鬥軒公3鏡仔 Edan/MC被踢走連登仔籲「棄軒保光」

尹光近日被連登仔吹奏下氣勢如虹，商台也在今日（24日）剛公布叱咤2023我最喜愛的男歌手的第二階段投票結果，結果尹光成功以大熱姿態踢走Edan及MC張天賦打入五強，有連登仔更預測一眾網民投票意向，為集中票源更呼籲「棄軒保光」。



資料圖片

叱咜903今日在FB公布2023我最喜愛的男歌手的第二階段投票結果，分別為尹光、姜濤、IAN陳卓賢、張敬軒、Anson Lo 盧瀚霆，尹光入五強結果令事前被指選情告急的Edan呂爵安和下星期一準備busking答謝粉絲的MC張天賦出局，令兩人歌迷大表失望。

資料圖片

根據連登仔的分析，有人認為其餘出局的鏡仔粉絲，有機會會集中票源投給Anson Lo，所以教主冧莊的機會也不小，另一批以歌藝為投票原則的樂迷也有可能投給張敬軒從而分薄票源，故已有人網上呼籲在下星期一（11月27日）第三階段投票中要大家「棄軒保光」ALL in 尹光，希望他能奪2023年度的我最喜愛的男歌手，以不讓MIRROR成員再奪走此獎。

尹光近日更與HKTVMALL合作出歌，將其《少理阿爸》改為《Deal你阿爸》

在連登仔連日的吹奏下尹光氣勢如虹，近日更與HKTVMALL合作出歌，將其《少理阿爸》改為《Deal你阿爸》，歌詞更超爆笑，「你老豆我十零歲就喺街市 R JJ」、「王生佢痴膠花」、「派錢咁串有冇睇過自己啲股價」、「股價low low low」、「喂王生你貴姓」等，大唱品牌「正X街」，獲網民大讚貼地，更惹來老闆王維基出PO叫負責marketing同事出嚟。