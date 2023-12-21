内地女大呻遊日本遇新型歧視　被狂讚「大中國」背後藏暗黑真相

「排華」這個現象相信大家都不會陌生，但出門到其他地方旅遊，又有沒有試過被人歧視呢？最近就有個内地女分享了一種「新型」種族歧視，令她氣憤不已，也惹來不少網民同感。



小紅書@奥卡姆剃刀 截圖

近日有位内地女在内地社交平台小紅書以「一種很新的歧視：『大中國』式種族歧視」爲題，大呻自己和家人在越南和日本旅遊後知後覺的被歧視經歷。事主與奶奶早前參加了一個越南芽莊的購物團，購物店的推銷員爲了和消費者拉近距離，便不斷用中文大呻越南各種壞話，更用「大中國」來比較，中國有多好，越南就有多差。全場的觀眾反應熱烈，「所有人都參與的一場轟轟烈烈的批判」，在短時間内便把人心的距離拉近，「似乎此刻我們都是說『真心話』的朋友」。

小紅書@奥卡姆剃刀 截圖

雖然事主不認同推銷員的看法，並表示覺得這樣為賺錢詆毀自己是痛苦的，「我是在為推銷員感到難過的」，但最近去日本旅遊後才覺得自己被嘲諷。事主表示導遊是幼時曾經帶父母到日本旅游的日籍香港人，同樣為了和事主拉近關係，不斷用「大中國」和「小日本」作為主要話術，在旅行期間才反思到他的話術動機，表示根本不屑於了解中國，「他覺得我們的素質低、我們都是爛人，所以他認為這套話術對我們有效」、「他心裡不會真的評價日本是『小日本』，他只是覺得對待一群『爛人』就這麼哄我們，他覺得這樣做對『素質低下』的國人們有效。」

《老表你好hea》 劇照

事件一出後引來不少網友熱烈討論，評論兩極化，但絕大部分表示認同事主的看法，並表示這種推銷手法已經存在很久，「這種『捧』本質上就是蔑視你瞧不起你，但偏偏不能否認有很多人就是吃這套，只是沒想到十年前就是這種話術了，沒想到現在也沒有改變」、「我覺得稱呼小日本、印度阿三、老外，這種低俗不雅的稱呼，做不到尊重別人的人，往往也不把自己當成人，因為連基本尊重人的禮儀都沒有。」、「一堆外國人部落客在中國app上收割流量也是這個套路」、「一切都是供求，事實上很多人不如你清醒，你聽起來覺得不舒服的話術，確實有些人聽得特別舒服特別受落」。

而另一方面也有網民覺得事主太敏感，沒必要想太多，「任何事情都是歧視」、「 我真的覺得你們很累，每句話都要猜測別人背後的深意，放輕鬆點吧，去旅遊就別想有的沒的，讓自己不舒服，都是永生不會再見的人，管他說屁呢」、「一般跟團的都是年紀大的，教育程度不高，被哄哄就開心，不要想太多」。