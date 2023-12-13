日本居酒屋設入座費專劏遊客！外國人收貴1倍　網紅教3招避黑店

日本一向是港人熱愛的旅遊勝地，有美景有美食體驗又好。如果懂得說日語，除了方便出遊，還有一種「著數」。近日，有網民在社交平台分享，驚現日本一間居酒屋的入座費會因應客人是本地人或外國人，而有不同的收費。而判斷方式只是由店員用一種方法決定？



《深夜食堂》劇照

近日，Facebook粉絲專頁「日本省錢小站」以「這是一個日文說得好就能省錢的真實案例」分享，其稱日本某間居酒屋在面對本地人和外國人的客人時，會收取不同價格的入座費。而如何判斷客人是本地人還是外國人，就單靠店員去作出主觀判斷。

如果被店員認出是外國客人，就要支付¥500日元的入座費。相反，被店員認出是本地客人，就只需支付¥220日元的入座費。從2張網上圖片可見，一張印有「外國人用席料」項目的單據收取每人¥500日元，而另一張只印有「席料」二字的單據則收取每人¥220日元。而「席料」的意思就如入座費。

《居酒屋富士》劇照

帖主就指「也就是說你只要在點菜以及跟朋友聊天時，別被店員發現你是外國人的話，就能夠省下330日幣。」換言之，甚至是外國客人假裝成本地人操一口流利的日語，或不被店員認出是外國人都可能只需支付¥220日元的本地人入座費。「不知道自己日文說得好不好的人。或許也可以到這邊，讓店員測試檢定一下喔」帖主更嘲諷店舖的收費方式，成為網民測日語是否標準的測試點。

《黑心居酒屋》劇照

網民對這間居酒屋的做法有很多揣測，「可能他們認為外國人點的餐可能沒有那麼多？或是覺得是酒水偏少，賺不到太多錢，所以才做出這樣的方式。」、「我覺得可能是語言不通就需要更多精力去服務、溝通，所以是變相服務費？」、「他們還寫出來給你看欸，而不是偷偷收了這筆錢，很誠實啊」、「只說一兩句日語可以嗎？」

《異世界居酒屋》劇照

想避免進入「黑店」以不明收費方式受騙，其實都有幾種方法。第一，避免跟隨街上的「拉客」走，他們會以「價錢便宜」的居酒屋在街上隨機招攬客人。YouTuber 「三原」就曾實測在旅遊熱點遇上「拉客」，起初指有很多便宜的居酒屋可以推介，沿途有說有笑令人減輕戒心，最後就會慌稱大部份食店都滿座，然後將途人帶到有利益關係的餐廳。

第二，進店前先與店員問清楚收費細則，包括入座費、前菜費、假日收費和加一收費等。避免結帳時才發現多項不清楚的收費。第三，如果菜單上看到「時價」或「より」（意思是『起』）的字眼，就最好下單前問清楚店員當日價格，免得吃完都不清楚實際價錢。旅遊時更應提高警覺性，那就可以玩得開心又放心。