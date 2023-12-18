內地女乘機場巴士被錯拿行李讚警超快破案　為何會被罵浪費警力？

香港機場巴士乘客都會將大型行李放在巴士的下層行李架，但經常發生拿錯行李烏龍事件，最近有一位內地女生便被人拿錯行李，非常徬徨，結果警員幫助下1小時內找回，但為何又會被網民罵浪費警力呢？



小紅書@Saul截圖

近日有位內地女在內地社交媒體小紅書以「香港A21機場巴士人生第一次報警竟在香港」為題，表示自己乘搭A21機場巴士並擺放行李在下層的行李架上，自己和朋友則在上層乘坐，快到目的地時，發現擺放在行李架上的行李不見了，司機便將巴士停在路邊，她馬上報警求助。

小紅書@Saul截圖

「我說我丟了行李並向大家致歉」

由於事主是用內地電話卡因此打了第四次才成功報警，接聽警員讓事主在原地等待警察到場，期間有不少人質疑為什麼巴士停在路邊，「乘客陸續下來詢問情況，我說我丟了行李並向大家致歉。」事主在等待警察到場的期間，便在小紅書發現其實有不少人有拿錯行李的經歷，等了約20分鐘後，便有四位警察到場協助。

小紅書@Saul截圖

大讚香港警察的辦事效率高

據該內地女生表示：「他們（現場警員）接到一個電話，說旺角那邊也有人報警説拿錯行李。」對方透過在衣服裏登機牌，確認了事主姓名，並讓事主在原地等候，稍後會將行李送還事主，「阿Sir說因為對方留的是內地號碼一直打不通，我說我的也是內地號碼我可以直接聯絡上，最後兩個遺失行李的人終於聯絡。」最後事主與對方檢查行李，互相簽字便結束事件，大讚香港警察的辦事效率高。

小紅書@Saul截圖

有關內地女生的帖文引起兩地網民討論，除了有部分網友勸喻事主在行李上加標記外，有部份網友讚揚香港警察「香港警察都應該是全世界數一數二友善，如果在美國我相信他們不會這樣做」、「警察很好問路的，很熱情很耐心，香港當地人也是大部分很好，10個人有9個好那種」。然而，亦有部份網民認為事主做法是浪費警力，「浪費香港人時間、浪費警力」、「連自己行李都看不准，耽誤一車人的時間」、「多些生活經驗，少給他人添麻煩」。