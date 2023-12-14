的士記分制｜11項罪行須扣分！滿15分可停牌　網民批一原因難執行

立法會今日(14日)三讀通過「的士司機違例記分制」的草案，日後的士司機若濫收車費、兜路和拒載等都會被扣分，若扣滿15分都可能會被停牌三個月，有關法例將會9個月後生效。不少對的士司機態度有意見的網民就有關草案熱議，不過有網民認為記分制要推行其實有一定難度。



《降魔的》劇照

根據立法會文件顯示，制度有11項扣分準則，濫收車費、拒載、拒絕或忽略駕駛的士至指示地方、毁損或更改的士計程錶為嚴重罪行，會被記10分；兜客、兜路及「釣泥鯭」等扣5分；拒發收據、無將的士計程錶設定於記錄位置等記3分。

的士記分制下，若某人在兩年內被記10分或以上，該人會收到一份通知，會被要求自費修習並完成的士服務改進課程；若被記15分或多於15分，該司機可以被取消駕駛的士資格，若首次被取消駕駛的士資格，會被停牌三個月；其後再被取消資格則每次為期六個月。

網民對有關法例反應熱烈，但有網民認為三個月停牌太短，「三年就差不多」，「三個月當放大假啦」，「嗰三個月可以揸uber」，「包唔包8號波開車要 +500蚊呢d？」，有網民認為其實拒載等很難告入，執行有一定難度，「下下靠差佬放蛇就死得，一係學馬交（澳門)咁裝部機拒載」、「係唔係每個乘客都隨身掛住個dash cam做證據？」，「的士有cam，不過你拎唔拎到就係另一回事」。

其實的士司機良莠不齊，不少人在香港搭的士都試過坐到一肚氣，有時遇上態度差的司機的確令人生氣，《開罐》列出10件香港人先明的搭的士血與淚，看看大家是否也有同感。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片放大看：10件香港人先明嘅搭的士血與淚！👇🏻👇🏻👇🏻

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【1】短途就是錯

「不幸」要搭短途，對方又冇拒載你的話，相信你成程車，都一定可以得到對方最高級別西臉禮！

【2】命運總在作弄

的士永遠在你對面線，當你走過對面線時就會無車，然後你的對面線又有幾部的士駛過…

【3】行李驚魂

每次見到師傅用嗰條單薄嘅繩，去拉住車尾箱個啲比人更高的雜物，真係好驚佢一個拋車，啲行李就會好似倒錢落海咁。

【4】間歇性失明

每次同毛孩截的士，九成師傅突然間歇性失明，當你係幽靈，然後係你旁邊風馳電掣嘅駛過……

【5】0捨1入

無論1毫定9毫，只要有毫子尾，就一定係進一嘅道理！

【6】靈魂烤問

你問我行上路定下路，我都唔知點搭你好，因為我都唔識路。最搞笑係，我答完你上路，你都係要行返下路……

【7】的士GoGoGo

每次搭親85折的，師傅個軚盤上面都好似公園玩Pokemon Go啲阿伯咁，人均3部電話起跳，表演一路㩒手機，一路揸車的雜技，結果坐程的士都要祈禱。

【8】綠的迷思

明明綠的係新界的士，但每次搭綠的去新界地方，師傅都會搭我去唔到，究竟綠的可以去嘅地方係邊度？

【9】中間人

跟朋友上車前暗地爭取「排位」避開坐中間命運。不幸被命運選中坐中間，安全帶永遠都係不翼而飛，有嘅又唔知插左定插右，結果最後成程車變鐘擺。

【10】上車戰爭

當你係條大直路上面截車，每個企係你前面嘅人都可能成為你嘅敵人！每一個眼神嘅交流都係大戰前夕嘅挑釁，敵不動我不動，敵一動我兩動，總之絕不可以畀對方企得比自己前。