2024年12星座｜星座達人揭12星座年度幸運顏色+幸運月份大公開

新一年又到，想今年行運由年頭行到年尾，可以在著衫、物件顏色方面落手！台灣星座專家小孟老師日前在其社交專頁撰文，解析2024年12星座的幸運顏色，以及最幸運的月份，幫大家催旺運勢。



綜合小孟老師的預測，今年大部分的星座都有幸運月份，不過有個別星座則沒有提及。而在12星座當中，水瓶座財運今年相當不俗，人馬座則在平穩中求成長，有機會在舒適圈裡過個好年，獅子座在8月份則最幸運，感情運甚佳，事業跟財富，也會有相當出色且亮眼的表現。

白羊座

幸運顏色：黃色／紅色系

幸運時間：春末至夏末

小孟老師說，在春末至夏末間，白羊座朋友會很有自信，也份外勇敢，主張有想法，因此黃色系列可以更加顯現出本身的光明，藉這四個月的正能量，引導至整年度。另外這期間利用大地回春，萬物也開始展現活力，而白羊天性熱情，所以黃色及紅色，最能幫助他們帶來好運了。

金牛座

幸運顏色：草綠色／金黃色系

幸運時間：5、6月

金牛座代表:姜濤 (IG@keung_show)

金年座的氣場，讓人覺得舒服愉快，因此好事都容易接近，例如感情或財運，都會有所提升。而這兩個月顏色可挑選草綠/金黃色這兩色系，代表穩定自己能力，同時吸收富裕的活力，再藉色彩吸引更多人接近，對人際溝通上也有所幫助。

雙子座

幸運顏色：粉紅／紅色系

幸運時間：6、7月

這兩個月雙子座能夠發揮自身的溝通與思考力，說話動聽惹人歡喜、散播歡樂有人緣，所以粉紅/紅色系，是最能引導出雙子的熱情，對任何人都能開朗的相處，而紅色也更能有人緣魅力，如同玫瑰般，引人注目。

巨蟹座

幸運顏色：橙色／黃色系

幸運時間：７月

巨蟹座代表:Tyson Yoshi （IG@tysonyoshi）

小孟老師表示，在7月時巨蟹座會明顯有第六感，有助人際社交成功，若能好好運用，對事業也有幫助，因此特別挑選代表夏季陽光的黃色，有黃色大地和財富的寓意；橙色則有溫暖的含意，代表巨蟹座善於關懷他人，常常為別人著想。若能將兩種相互結果，則更能提升自身能力。

獅子座

幸運顏色：紅色／白色系

幸運時間：８月

獅子座在8月份是最幸運，感情狀況最好，事業跟財富也會有出色表現。而８月以白色最能張顯出能量，不止包容他人，也讓他人更能接受自己，所以今年白色能帶來好運。另外若能再配上紅色，在事業與財富上會更具競爭力。

處女座

幸運顏色：白色／紫藍色系

幸運時間：８、９月

虗女座代表: IG@terencelam0903

處女座本身有不錯執行與分析能力，8、9月有機會受貴人賞識，可能升官加薪。所以應利用這兩個月的能量，擴展至整年度，將白色與紫藍色當成幸運色，相信能與上司及長輩，相處得更加融洽。而紫藍色代表精明與智慧，當需要為團隊組織能量時，有望事半功倍，做事更有效率。

天秤座

幸運顏色：淺藍／紫紅色系

幸運月份:X

天秤座代表: 陳蕾 (IG@pantherchan)

天秤座在今年需要加強心靈上安定，所以利用淺藍來舒緩壓力；而紫色代表教養，可以平衡內心，紅色則可以給人柔和與溫暖。當內在得到平穩，往外發展則能夠更有力量，而且淺藍色也能牽引出藝術或是創作天份，再加上自身的努力帶來更多幸運。

天蠍座

幸運顏色：紫色／靛藍色系

幸運月份:11月

天蠍座用靛藍色來當今年的幸運色，有助提升對學業、事業和愛情運，增加成功的機會。而且11月也相當幸運，有機會遇到伯樂，而11月也是天蠍的本命月，所以可運用紫色來提升自己的氣場。

人馬座

幸運顏色：紫色／寶藍色系

幸運月份: Ｘ

今年人馬座可說在平穩中求成長，沒有大風跟大浪，將有機會在舒適圈裡過個好年，但若想求突破，不防將紫色當成幸運色。因為紫色有望將人馬獨立且帶點神秘特質，更加突顯出來，待人處世更為圓滑融洽，再搭配寶藍色，有啟發智慧的含意，投資理財或有斬獲。

山羊座

幸運顏色：黑色／玫瑰紅色系

幸運月份: Ｘ

今年山羊座會顯得特別親切，讓人較易親近。而玫瑰紅色，不止可以減少工作帶來的壓迫感，而且更有包容力，提升人緣跟感情運。而黑色則有助於山羊座思考及冷靜，提升更多互助能量。

水瓶座

幸運顏色：綠色／咖啡色系

幸運月份: Ｘ

水瓶座代表: 呂爵安Edan (IG@edanlui)

今年水瓶座賺錢比去年輕鬆，而綠色代表著春天、新生和希望，可讓水瓶座帶來一整年希望；而咖啡色讓人感到輕鬆、舒適與自然，同時也有穩定的涵義，將幸運擴及其它層面，使事業、人緣、健康更加美好。

雙魚座

幸運顏色：橙色／玫瑰粉色

幸運月份: 上半年

雙魚座在上半年表現相當亮眼，積極又樂觀，天助又能自助，若想把這份好運延伸至下半年，可採用玫瑰粉色。而橙色則顯得活潑朝氣又快樂，讓今年有更多的豐碩與收穫，來揮別過去的不愉快。

資料來源: 小孟老師星座塔羅牌之清水孟