2024年365日生日運勢排名出爐　前7名全是12月出生!11月X日排包尾

2023年已踏入尾聲，無論這年是逆境還是順境，大家總要向前看，究竟2024年的運勢又如何呢？每年日本占卜網站「占いちゃんは考えた」都會預測來年各出生日的運勢排名，而日前該網站就公佈了2024年的生日運勢最新排行榜，結果顯示12月竟有多位壽星公打入Top 10，而10月生日則慘了，同樣有多位排尾10 ! 即睇2024年365日生日運勢最新排名！



👇2024年365日生日運勢排名第300-356位👇

+ 1

300位8月6日 大波乱の年

301位10月17日 収穫の年

302位10月26日 収穫の年

303位11月7日収穫の年

304位3月13日愛情の年

305位3月31日愛情の年

306位4月3日愛情の年

307位4月9日 創造の年

308位4月18日創造の年

309位4月27日創造の年

310位1月24日激動の年

311位10月9日集大成の年

312位10月18日集大成の年

313位10月27日集大成の年

314位3月8日 発展の年

315位3月17日発展の年

316位3月26日発展の年

317位4月8日 協調の年

318位1月20日動揺の年

319位1月29日動揺の年

320位2月1日 動揺の年

321位10月16日研鑽の年

322位10月25日研鑽の年

323位11月6日研鑽の年

324位3月12日変化の年

325位3月21日変化の年

326位3月30日変化の年

327位4月2日変化の年

328位4月19日安定の年

329位4月28日安定の年

330位1月13日大波乱の年

331位10月24日 愛情の年

332位11月5日愛情の年

333位3月10日創造の年

334位3月19日創造の年

335位3月28日創造の年

336位4月21日激動の年

337位10月10日 発展の年

338位10月19日 発展の年

339位10月28日 発展の年

340位3月9日 協調の年

341位4月17日動揺の年

342位4月26日動揺の年

343位10月14日 変化の年

344位10月23日 変化の年

345位11月4日変化の年

346位3月20日安定の年

347位3月29日安定の年

348位4月1日 安定の年

349位4月10日大波乱の年

350位10月12日創造の年

351位10月21日創造の年

352位10月30日創造の年

353位11月2日創造の年

354位3月22日激動の年

355位11月1日協調の年

356位3月18日動揺の年

👇2024年365日生日運勢排名第200-299位👇

+ 5

200位5月25日動揺の年

201位7月10日研鑽の年

202位7月19日研鑽の年

203位7月28日研鑽の年

204位11月13日 変化の年

205位11月22日 変化の年

206位12月3日変化の年

207位6月17日安定の年

208位6月26日安定の年

209位5月9日大波乱の年

210位1月8日収穫の年

211位1月17日収穫の年

212位1月26日収穫の年

213位7月9日愛情の年

214位7月27日愛情の年

215位11月11日創造の年

216位11月20日創造の年

217位11月29日創造の年

218位6月19日激動の年

219位1月9日集大成の年

220位1月18日集大成の年

221位1月27日集大成の年

222位7月13日発展の年

223位7月22日発展の年

224位7月31日発展の年

225位8月3日発展の年

226位6月15日動揺の年

227位6月24日動揺の年

228位1月7日研鑽の年

229位1月16日研鑽の年

230位1月25日研鑽の年

231位7月8日変化の年

232位7月17日変化の年

233位7月26日変化の年

234位8月7日 変化の年

235位11月12日安定の年

236位11月21日安定の年

237位11月30日安定の年

238位12月1日 安定の年

239位6月8日 大波乱の年

240位7月7日 大波乱の年

241位4月5日 収穫の年

242位4月14日収穫の年

243位4月23日収穫の年

244位5月4日収穫の年

245位1月6日愛情の年

246位1月15日愛情の年

247位7月15日創造の年

248位7月24日創造の年

249位8月5日創造の年

250位11月14日 激動の年

251位4月6日集大成の年

252位4月15日集大成の年

253位4月24日集大成の年

254位1月10日発展の年

255位1月19日発展の年

256位1月28日発展の年

257位8月4日 協調の年

258位11月10日動揺の年

259位11月19日動揺の年

260位11月28日動揺の年

261位4月4日 研鑽の年

262位4月13日研鑽の年

263位4月22日研鑽の年

264位5月3日研鑽の年

265位1月14日変化の年

266位1月23日変化の年

267位7月16日安定の年

268位7月25日安定の年

269位12月2日大波乱の年

270位3月6日収穫の年

271位3月15日収穫の年

272位3月24日収穫の年

273位4月12日愛情の年

274位4月30日愛情の年

275位5月2日愛情の年

276位1月12日創造の年

277位1月21日創造の年

278位1月30日創造の年

279位2月2日創造の年

280位7月18日激動の年

281位3月7日集大成の年

282位3月16日集大成の年

283位3月25日集大成の年

284位4月7日 発展の年

285位4月16日発展の年

286位4月25日発展の年

287位1月11日協調の年

288位7月14日動揺の年

289位7月23日動揺の年

290位3月5日 研鑽の年

291位3月14日研鑽の年

292位3月23日研鑽の年

293位4月11日変化の年

294位4月20日変化の年

295位4月29日変化の年

296位5月1日変化の年

297位1月22日安定の年

298位1月31日安定の年

299位2月3日安定の年

👇2024年365日生日運勢排名第100-199位👇

+ 5

100位6月4日集大成の年

101位2月9日発展の年

102位2月18日発展の年

103位2月27日発展の年

104位10月2日協調の年

105位8月13日動揺の年

106位8月22日動揺の年

107位8月31日動揺の年

108位5月12日研鑽の年

109位5月21日研鑽の年

110位5月30日研鑽の年

111位6月2日研鑽の年

112位2月4日変化の年

113位2月13日変化の年

114位2月22日変化の年

115位3月3日変化の年

116位9月14日安定の年

117位9月23日安定の年

118位9月5日大波乱の年

119位6月12日収穫の年

120位6月21日収穫の年

121位6月30日収穫の年

122位7月2日収穫の年

123位5月11日愛情の年

124位5月29日愛情の年

125位6月1日愛情の年

126位2月11日創造の年

127位2月20日創造の年

128位2月29日創造の年

129位3月1日創造の年

130位9月16日激動の年

131位6月13日集大成の年

132位6月22日集大成の年

133位7月3日集大成の年

134位5月6日発展の年

135位5月15日発展の年

136位5月24日発展の年

137位6月5日発展の年

138位9月12日動揺の年

139位9月21日動揺の年

140位9月30日動揺の年

141位6月11日研鑽の年

142位6月20日研鑽の年

143位6月29日研鑽の年

144位7月1日研鑽の年

145位5月10日変化の年

146位5月19日変化の年

147位5月28日変化の年

148位2月21日安定の年

149位3月2日安定の年

150位10月4日大波乱の年

151位11月16日収穫の年

152位11月25日収穫の年

153位12月6日収穫の年

154位6月10日愛情の年

155位6月28日愛情の年

156位5月8日創造の年

157位5月17日創造の年

158位5月26日創造の年

159位2月23日激動の年

160位11月8日集大成の年

161位11月17日集大成の年

162位11月26日集大成の年

163位6月14日発展の年

164位6月23日発展の年

165位7月4日発展の年

166位5月7日協調の年

167位2月10日動揺の年

168位2月19日動揺の年

169位2月28日動揺の年

170位11月15日研鑽の年

171位11月24日研鑽の年

172位12月5日研鑽の年

173位6月9日変化の年

174位6月18日変化の年

175位6月27日変化の年

176位5月18日安定の年

177位5月27日安定の年

178位2月12日大波乱の年

179位7月11日収穫の年

180位7月20日収穫の年

181位7月29日収穫の年

182位8月1日収穫の年

183位11月23日愛情の年

184位12月4日愛情の年

185位6月7日創造の年

186位6月16日創造の年

187位6月25日創造の年

188位7月6日創造の年

189位5月20日激動の年

190位7月12日集大成の年

191位7月21日集大成の年

192位7月30日集大成の年

193位8月2日集大成の年

194位11月9日発展の年

195位11月18日発展の年

196位11月27日発展の年

197位6月6日協調の年

198位7月5日協調の年

199位5月16日動揺の年

👇2024年365日生日運勢排名第11-99位👇

+ 4

11位12月22日愛情の年

12位12月31日愛情の年

13位8月11日集大成の年

14位8月20日集大成の年

15位8月29日集大成の年

16位9月1日集大成の年

17位1月1日発展の年

18位12月8日発展の年

19位12月17日発展の年

20位12月26日発展の年

21位8月9日研鑽の年

22位8月18日研鑽の年

23位8月27日研鑽の年

24位1月5日変化の年

25位12月12日変化の年

26位12月21日変化の年

27位12月30日変化の年

28位9月9日収穫の年

29位9月18日収穫の年

30位9月27日収穫の年

31位10月8日収穫の年

32位8月8日愛情の年

33位8月26日愛情の年

34位9月7日愛情の年

35位1月3日創造の年

36位12月10日創造の年

37位12月19日創造の年

38位12月28日創造の年

39位9月10日集大成の年

40位9月19日集大成の年

41位9月28日集大成の年

42位8月12日発展の年

43位8月21日発展の年

44位8月30日発展の年

45位9月2日発展の年

46位9月8日研鑽の年

47位9月26日研鑽の年

48位10月7日研鑽の年

49位8月16日変化の年

50位8月25日変化の年

51位9月6日変化の年

52位1月4日安定の年

53位12月11日安定の年

54位12月20日安定の年

55位12月29日安定の年

56位2月7日収穫の年

57位2月16日収穫の年

58位2月25日収穫の年

59位9月17日愛情の年

60位9月25日愛情の年

61位10月6日愛情の年

62位8月14日創造の年

63位8月23日創造の年

64位9月4日創造の年

65位12月13日激動の年

66位2月8日集大成の年

67位2月17日集大成の年

68位2月26日集大成の年

69位9月11日発展の年

70位9月20日発展の年

71位9月29日発展の年

72位10月1日発展の年

73位9月3日協調の年

74位1月2日動揺の年

75位12月9日動揺の年

76位12月18日動揺の年

77位12月27日動揺の年

78位2月6日研鑽の年

79位2月15日研鑽の年

80位2月24日研鑽の年

81位9月15日変化の年

82位9月24日変化の年

83位10月5日変化の年

84位8月15日安定の年

85位8月24日安定の年

86位5月13日収穫の年

87位5月22日収穫の年

88位5月31日収穫の年

89位6月3日収穫の年

90位2月5日愛情の年

91位2月14日愛情の年

92位3月4日愛情の年

93位9月13日創造の年

94位9月22日創造の年

95位10月3日創造の年

96位8月17日激動の年

97位5月5日集大成の年

98位5月14日集大成の年

99位5月23日集大成の年

👇2024年365日生日運勢排名第1-10位👇

👇2024年365日生日運勢排名第356-366位👇

網站也對每個排名後面寫着年度指引，代表着不同的發展方向。每個指引的分析如下：

+ 8

發展の年

這是你起跑的一年。未來9年的發展方向, 很可能在這一年得到決定。幾年之後回看, 你會意識到一切的起點就在這一年。勇於承擔失敗的風險，嘗試各種不同事物。你會看到新的可能性出現。

協調の年

這是你第二年嘗試的一年。去年你通過各種嘗試可能結識了更多人。你的人際網絡也許已擴大。這一年與新認識的人合作，繼續致力於去年你覺得可能成功或值得一試的事物。即使還沒有結果，只要你直覺中覺得它有潛力，就值得嘗試。但切莫過於焦急追求迅速結果。

創造の年

此時你長期付出的嘗試可能會見到第一個成效。你會覺得事事順利，心情也會得到一定滿足。不過這只是個開始，未來仍不盡如人意。你需要思考如何把這顆萌芽培育成花。也許你可以利用這次經歷，開始新的嘗試。總之要享受過程中每一次小成就，並不斷創新求進。

安定の年

既然有了萌芽，這一年就應清理雜草，整頓周邊環境。要把日常必須事情處理好，牢固基礎。同時，這一年你的家庭生活可能也有所變化，需多加留意。

変化（變化）の年

這是轉機容易發生的一年。你生活周圍也可能常常出現各種刺激事件。這些可能成為你的轉機，帶來急速成長。但是因為成長和轉變常伴隨不穩定，如果要做重大決定，請謹慎並問信賴的朋友意見。這一年就業、轉職、戀愛或結婚的可能性比較高。

愛情の年

這將會是充滿愛的一年。你可能常常感到快樂。此外，因為這年你跟人際關係牽連深，常常為人效勞或信賴他人犧牲自己。之前長期嘗試的事情，這年可能豐收。請堅定地面對各種事。

研鑽（研究）の年

這年以砥礪自己為主。不只外向，還要主動投資自己例如健康、美容、金錢、生活等，並採取行動。研究進度越快，未來就越充實。

充実（充實）の年

這將是充實的一年。過去努力的果實將豐收。你的願望有可能實現。見到機會就大膽追求，不要猶豫。

完結の年

這是劃下段落的一年。很容易有事情需要作最後的處理。同時，這也是過去總匯成果的一年。年底時，不管是好是壞，都會鬆一口氣。

動揺（動蕩）の年

可能遇到從未有過的種種變故，驚訝於自己和事情展開的走向。以為是一樣，結果大出所料。正面與負面意義上的，都可能打破預期。此年思緒將很不穩定，尤其要注意人際關係領域。

大波乱（巨大變化）の年

事情可能出現誰也未曾想到的走向和發展。大多數人要面對困難，但個別可能在逆境中抓住機遇行大運。這年狀況多變，可能隨時出現援手。請勇於把握。在所有話題年中這可能是最幸運的一年。您能否妥善處理此變化，將決定未來運勢。

激動の年

可能發生改變原有價值觀的重大轉變。即便周遭無變，自身思想觀念也可能有重大更新。這很可能是人生轉折點的一年。除非自己調適，否則將面臨強制改變。請正面接受，邁向未來。