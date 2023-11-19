2024年365日生日運勢排名出爐 前7名全是12月出生!11月X日排包尾
2023年已踏入尾聲，無論這年是逆境還是順境，大家總要向前看，究竟2024年的運勢又如何呢？每年日本占卜網站「占いちゃんは考えた」都會預測來年各出生日的運勢排名，而日前該網站就公佈了2024年的生日運勢最新排行榜，結果顯示12月竟有多位壽星公打入Top 10，而10月生日則慘了，同樣有多位排尾10 ! 即睇2024年365日生日運勢最新排名！
👇2024年365日生日運勢排名第300-356位👇
300位8月6日 大波乱の年
301位10月17日 収穫の年
302位10月26日 収穫の年
303位11月7日収穫の年
304位3月13日愛情の年
305位3月31日愛情の年
306位4月3日愛情の年
307位4月9日 創造の年
308位4月18日創造の年
309位4月27日創造の年
310位1月24日激動の年
311位10月9日集大成の年
312位10月18日集大成の年
313位10月27日集大成の年
314位3月8日 発展の年
315位3月17日発展の年
316位3月26日発展の年
317位4月8日 協調の年
318位1月20日動揺の年
319位1月29日動揺の年
320位2月1日 動揺の年
321位10月16日研鑽の年
322位10月25日研鑽の年
323位11月6日研鑽の年
324位3月12日変化の年
325位3月21日変化の年
326位3月30日変化の年
327位4月2日変化の年
328位4月19日安定の年
329位4月28日安定の年
330位1月13日大波乱の年
331位10月24日 愛情の年
332位11月5日愛情の年
333位3月10日創造の年
334位3月19日創造の年
335位3月28日創造の年
336位4月21日激動の年
337位10月10日 発展の年
338位10月19日 発展の年
339位10月28日 発展の年
340位3月9日 協調の年
341位4月17日動揺の年
342位4月26日動揺の年
343位10月14日 変化の年
344位10月23日 変化の年
345位11月4日変化の年
346位3月20日安定の年
347位3月29日安定の年
348位4月1日 安定の年
349位4月10日大波乱の年
350位10月12日創造の年
351位10月21日創造の年
352位10月30日創造の年
353位11月2日創造の年
354位3月22日激動の年
355位11月1日協調の年
356位3月18日動揺の年
👇2024年365日生日運勢排名第200-299位👇
200位5月25日動揺の年
201位7月10日研鑽の年
202位7月19日研鑽の年
203位7月28日研鑽の年
204位11月13日 変化の年
205位11月22日 変化の年
206位12月3日変化の年
207位6月17日安定の年
208位6月26日安定の年
209位5月9日大波乱の年
210位1月8日収穫の年
211位1月17日収穫の年
212位1月26日収穫の年
213位7月9日愛情の年
214位7月27日愛情の年
215位11月11日創造の年
216位11月20日創造の年
217位11月29日創造の年
218位6月19日激動の年
219位1月9日集大成の年
220位1月18日集大成の年
221位1月27日集大成の年
222位7月13日発展の年
223位7月22日発展の年
224位7月31日発展の年
225位8月3日発展の年
226位6月15日動揺の年
227位6月24日動揺の年
228位1月7日研鑽の年
229位1月16日研鑽の年
230位1月25日研鑽の年
231位7月8日変化の年
232位7月17日変化の年
233位7月26日変化の年
234位8月7日 変化の年
235位11月12日安定の年
236位11月21日安定の年
237位11月30日安定の年
238位12月1日 安定の年
239位6月8日 大波乱の年
240位7月7日 大波乱の年
241位4月5日 収穫の年
242位4月14日収穫の年
243位4月23日収穫の年
244位5月4日収穫の年
245位1月6日愛情の年
246位1月15日愛情の年
247位7月15日創造の年
248位7月24日創造の年
249位8月5日創造の年
250位11月14日 激動の年
251位4月6日集大成の年
252位4月15日集大成の年
253位4月24日集大成の年
254位1月10日発展の年
255位1月19日発展の年
256位1月28日発展の年
257位8月4日 協調の年
258位11月10日動揺の年
259位11月19日動揺の年
260位11月28日動揺の年
261位4月4日 研鑽の年
262位4月13日研鑽の年
263位4月22日研鑽の年
264位5月3日研鑽の年
265位1月14日変化の年
266位1月23日変化の年
267位7月16日安定の年
268位7月25日安定の年
269位12月2日大波乱の年
270位3月6日収穫の年
271位3月15日収穫の年
272位3月24日収穫の年
273位4月12日愛情の年
274位4月30日愛情の年
275位5月2日愛情の年
276位1月12日創造の年
277位1月21日創造の年
278位1月30日創造の年
279位2月2日創造の年
280位7月18日激動の年
281位3月7日集大成の年
282位3月16日集大成の年
283位3月25日集大成の年
284位4月7日 発展の年
285位4月16日発展の年
286位4月25日発展の年
287位1月11日協調の年
288位7月14日動揺の年
289位7月23日動揺の年
290位3月5日 研鑽の年
291位3月14日研鑽の年
292位3月23日研鑽の年
293位4月11日変化の年
294位4月20日変化の年
295位4月29日変化の年
296位5月1日変化の年
297位1月22日安定の年
298位1月31日安定の年
299位2月3日安定の年
👇2024年365日生日運勢排名第100-199位👇
100位6月4日集大成の年
101位2月9日発展の年
102位2月18日発展の年
103位2月27日発展の年
104位10月2日協調の年
105位8月13日動揺の年
106位8月22日動揺の年
107位8月31日動揺の年
108位5月12日研鑽の年
109位5月21日研鑽の年
110位5月30日研鑽の年
111位6月2日研鑽の年
112位2月4日変化の年
113位2月13日変化の年
114位2月22日変化の年
115位3月3日変化の年
116位9月14日安定の年
117位9月23日安定の年
118位9月5日大波乱の年
119位6月12日収穫の年
120位6月21日収穫の年
121位6月30日収穫の年
122位7月2日収穫の年
123位5月11日愛情の年
124位5月29日愛情の年
125位6月1日愛情の年
126位2月11日創造の年
127位2月20日創造の年
128位2月29日創造の年
129位3月1日創造の年
130位9月16日激動の年
131位6月13日集大成の年
132位6月22日集大成の年
133位7月3日集大成の年
134位5月6日発展の年
135位5月15日発展の年
136位5月24日発展の年
137位6月5日発展の年
138位9月12日動揺の年
139位9月21日動揺の年
140位9月30日動揺の年
141位6月11日研鑽の年
142位6月20日研鑽の年
143位6月29日研鑽の年
144位7月1日研鑽の年
145位5月10日変化の年
146位5月19日変化の年
147位5月28日変化の年
148位2月21日安定の年
149位3月2日安定の年
150位10月4日大波乱の年
151位11月16日収穫の年
152位11月25日収穫の年
153位12月6日収穫の年
154位6月10日愛情の年
155位6月28日愛情の年
156位5月8日創造の年
157位5月17日創造の年
158位5月26日創造の年
159位2月23日激動の年
160位11月8日集大成の年
161位11月17日集大成の年
162位11月26日集大成の年
163位6月14日発展の年
164位6月23日発展の年
165位7月4日発展の年
166位5月7日協調の年
167位2月10日動揺の年
168位2月19日動揺の年
169位2月28日動揺の年
170位11月15日研鑽の年
171位11月24日研鑽の年
172位12月5日研鑽の年
173位6月9日変化の年
174位6月18日変化の年
175位6月27日変化の年
176位5月18日安定の年
177位5月27日安定の年
178位2月12日大波乱の年
179位7月11日収穫の年
180位7月20日収穫の年
181位7月29日収穫の年
182位8月1日収穫の年
183位11月23日愛情の年
184位12月4日愛情の年
185位6月7日創造の年
186位6月16日創造の年
187位6月25日創造の年
188位7月6日創造の年
189位5月20日激動の年
190位7月12日集大成の年
191位7月21日集大成の年
192位7月30日集大成の年
193位8月2日集大成の年
194位11月9日発展の年
195位11月18日発展の年
196位11月27日発展の年
197位6月6日協調の年
198位7月5日協調の年
199位5月16日動揺の年
👇2024年365日生日運勢排名第11-99位👇
11位12月22日愛情の年
12位12月31日愛情の年
13位8月11日集大成の年
14位8月20日集大成の年
15位8月29日集大成の年
16位9月1日集大成の年
17位1月1日発展の年
18位12月8日発展の年
19位12月17日発展の年
20位12月26日発展の年
21位8月9日研鑽の年
22位8月18日研鑽の年
23位8月27日研鑽の年
24位1月5日変化の年
25位12月12日変化の年
26位12月21日変化の年
27位12月30日変化の年
28位9月9日収穫の年
29位9月18日収穫の年
30位9月27日収穫の年
31位10月8日収穫の年
32位8月8日愛情の年
33位8月26日愛情の年
34位9月7日愛情の年
35位1月3日創造の年
36位12月10日創造の年
37位12月19日創造の年
38位12月28日創造の年
39位9月10日集大成の年
40位9月19日集大成の年
41位9月28日集大成の年
42位8月12日発展の年
43位8月21日発展の年
44位8月30日発展の年
45位9月2日発展の年
46位9月8日研鑽の年
47位9月26日研鑽の年
48位10月7日研鑽の年
49位8月16日変化の年
50位8月25日変化の年
51位9月6日変化の年
52位1月4日安定の年
53位12月11日安定の年
54位12月20日安定の年
55位12月29日安定の年
56位2月7日収穫の年
57位2月16日収穫の年
58位2月25日収穫の年
59位9月17日愛情の年
60位9月25日愛情の年
61位10月6日愛情の年
62位8月14日創造の年
63位8月23日創造の年
64位9月4日創造の年
65位12月13日激動の年
66位2月8日集大成の年
67位2月17日集大成の年
68位2月26日集大成の年
69位9月11日発展の年
70位9月20日発展の年
71位9月29日発展の年
72位10月1日発展の年
73位9月3日協調の年
74位1月2日動揺の年
75位12月9日動揺の年
76位12月18日動揺の年
77位12月27日動揺の年
78位2月6日研鑽の年
79位2月15日研鑽の年
80位2月24日研鑽の年
81位9月15日変化の年
82位9月24日変化の年
83位10月5日変化の年
84位8月15日安定の年
85位8月24日安定の年
86位5月13日収穫の年
87位5月22日収穫の年
88位5月31日収穫の年
89位6月3日収穫の年
90位2月5日愛情の年
91位2月14日愛情の年
92位3月4日愛情の年
93位9月13日創造の年
94位9月22日創造の年
95位10月3日創造の年
96位8月17日激動の年
97位5月5日集大成の年
98位5月14日集大成の年
99位5月23日集大成の年
👇2024年365日生日運勢排名第1-10位👇
👇2024年365日生日運勢排名第356-366位👇
網站也對每個排名後面寫着年度指引，代表着不同的發展方向。每個指引的分析如下：
發展の年
這是你起跑的一年。未來9年的發展方向, 很可能在這一年得到決定。幾年之後回看, 你會意識到一切的起點就在這一年。勇於承擔失敗的風險，嘗試各種不同事物。你會看到新的可能性出現。
協調の年
這是你第二年嘗試的一年。去年你通過各種嘗試可能結識了更多人。你的人際網絡也許已擴大。這一年與新認識的人合作，繼續致力於去年你覺得可能成功或值得一試的事物。即使還沒有結果，只要你直覺中覺得它有潛力，就值得嘗試。但切莫過於焦急追求迅速結果。
創造の年
此時你長期付出的嘗試可能會見到第一個成效。你會覺得事事順利，心情也會得到一定滿足。不過這只是個開始，未來仍不盡如人意。你需要思考如何把這顆萌芽培育成花。也許你可以利用這次經歷，開始新的嘗試。總之要享受過程中每一次小成就，並不斷創新求進。
安定の年
既然有了萌芽，這一年就應清理雜草，整頓周邊環境。要把日常必須事情處理好，牢固基礎。同時，這一年你的家庭生活可能也有所變化，需多加留意。
変化（變化）の年
這是轉機容易發生的一年。你生活周圍也可能常常出現各種刺激事件。這些可能成為你的轉機，帶來急速成長。但是因為成長和轉變常伴隨不穩定，如果要做重大決定，請謹慎並問信賴的朋友意見。這一年就業、轉職、戀愛或結婚的可能性比較高。
愛情の年
這將會是充滿愛的一年。你可能常常感到快樂。此外，因為這年你跟人際關係牽連深，常常為人效勞或信賴他人犧牲自己。之前長期嘗試的事情，這年可能豐收。請堅定地面對各種事。
研鑽（研究）の年
這年以砥礪自己為主。不只外向，還要主動投資自己例如健康、美容、金錢、生活等，並採取行動。研究進度越快，未來就越充實。
充実（充實）の年
這將是充實的一年。過去努力的果實將豐收。你的願望有可能實現。見到機會就大膽追求，不要猶豫。
完結の年
這是劃下段落的一年。很容易有事情需要作最後的處理。同時，這也是過去總匯成果的一年。年底時，不管是好是壞，都會鬆一口氣。
動揺（動蕩）の年
可能遇到從未有過的種種變故，驚訝於自己和事情展開的走向。以為是一樣，結果大出所料。正面與負面意義上的，都可能打破預期。此年思緒將很不穩定，尤其要注意人際關係領域。
大波乱（巨大變化）の年
事情可能出現誰也未曾想到的走向和發展。大多數人要面對困難，但個別可能在逆境中抓住機遇行大運。這年狀況多變，可能隨時出現援手。請勇於把握。在所有話題年中這可能是最幸運的一年。您能否妥善處理此變化，將決定未來運勢。
激動の年
可能發生改變原有價值觀的重大轉變。即便周遭無變，自身思想觀念也可能有重大更新。這很可能是人生轉折點的一年。除非自己調適，否則將面臨強制改變。請正面接受，邁向未來。